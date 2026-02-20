Türkiye
Fenerbahçe'de Skriniar'dan üzen haber: Sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
Fenerbahçe'de Skriniar'dan üzen haber: Sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin 3 golle mağlup olduğu Nottingham Forest maçında sakatlanan Milan Skriniar'ın, 4 hafta sahalardan uzak kalabileceği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda konuk ettiği Nottingham Forest maçında Milan Skriniar şoku yaşandı. Karşılaşmanın 26. dakikasında sakatlanan Skriniar maça devam edemedi ve yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.Tedesco'dan skriniar yorumuPas atmak istediği sırada sakatlanan Skriniar'ın durumu merak konusu olurken, Domenico Tedesco maç sonunda yaptığı açıklamada kötü haberi verdi ve "Skriniar'ın durumu ciddi görünüyor. Büyük bir problem. Yarın kontrol edeceğiz ama ciddi gözüküyor" ifadelerini kullandı.Tedesco, sakatlanan Skriniar ile sarı kart cezalısı durumuna düşen Oosterwolde'nin Nottingham Forest ile oynanacak rövanş maçında olmayacağını belirtti.Skriniar ne kadar süre olmayacak?Öte yandan Sabah'a göre Milan Skriniar yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak. Tecrübeli stoperin nihai durumu ise bugün çekilecek MR sonrası netleşecek.Milan Skriniar'ın formasından 1 ay uzak kalması halinde kaçıracağı maçlar şöyle:
Fenerbahçe'de Skriniar'dan üzen haber: Sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin 3 golle mağlup olduğu Nottingham Forest maçında sakatlanan Milan Skriniar'ın, 4 hafta sahalardan uzak kalabileceği iddia edildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin 3 golle mağlup olduğu Nottingham Forest maçında sakatlanan Milan Skriniar'ın, 4 hafta sahalardan uzak kalabileceği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda konuk ettiği Nottingham Forest maçında Milan Skriniar şoku yaşandı. Karşılaşmanın 26. dakikasında sakatlanan Skriniar maça devam edemedi ve yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.

Tedesco'dan skriniar yorumu

Pas atmak istediği sırada sakatlanan Skriniar'ın durumu merak konusu olurken, Domenico Tedesco maç sonunda yaptığı açıklamada kötü haberi verdi ve "Skriniar'ın durumu ciddi görünüyor. Büyük bir problem. Yarın kontrol edeceğiz ama ciddi gözüküyor" ifadelerini kullandı.
Tedesco, sakatlanan Skriniar ile sarı kart cezalısı durumuna düşen Oosterwolde'nin Nottingham Forest ile oynanacak rövanş maçında olmayacağını belirtti.

Skriniar ne kadar süre olmayacak?

Öte yandan Sabah'a göre Milan Skriniar yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak. Tecrübeli stoperin nihai durumu ise bugün çekilecek MR sonrası netleşecek.
Milan Skriniar'ın formasından 1 ay uzak kalması halinde kaçıracağı maçlar şöyle:
Kasımşapa - Süper Lig
Nottingham Forest (D) - UEFA Avrupa Ligi
Antalyaspor (D) - Süper Lig
Gaziantep FK (D) - Türkiye Kupası
Samsunspor - Süper Lig
Fatih Karagümrük (D) - Süper Lig
Gaziantep FK - Süper Lig
Tur şansını zora soktu: Fenerbahçe sahasında Nottingham Forest'a mağlup oldu
