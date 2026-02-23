https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/bocek-ailesinin-olumune-iliskin-hazirlanan-iddianame-kabul-edildi-durusma-tarihi-belli-oldu-1103731833.html

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi: Duruşma tarihi belli oldu

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi: Duruşma tarihi belli oldu

Sputnik Türkiye

Fatih’te bir otelde konaklayan anne, baba ve 2 çocuğun zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybetmesine ilişkin davada 6 sanık, 21 Nisan’da hakim karşısına çıkacak. 23.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-23T17:17+0300

2026-02-23T17:17+0300

2026-02-23T17:17+0300

türki̇ye

böcek

böcek ilacı

böcek ilacı

böcek davası

böcek ailesi

fatih

fatih belediyesi

i̇stanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101119417_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_826a483659c34348d5d7383ec679df63.jpg

13 Kasım 2025’te yaşanan olayda Böcek ailesi kaldıkları otelde zehirlenerek hayatını kaybetmişti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşmasının 21 Nisan’da yapılacağı açıklandı.İddianamede, 5 sanık hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6’şar aya kadar, 1 sanık hakkında ise 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/bocek-ailesinin-olum-nedeni-belli-oldu-1101318180.html

türki̇ye

fatih

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

böcek, böcek ilacı, böcek ilacı, böcek davası, böcek ailesi, fatih, fatih belediyesi, i̇stanbul