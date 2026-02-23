https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/bocek-ailesinin-olumune-iliskin-hazirlanan-iddianame-kabul-edildi-durusma-tarihi-belli-oldu-1103731833.html
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi: Duruşma tarihi belli oldu
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi: Duruşma tarihi belli oldu
Fatih'te bir otelde konaklayan anne, baba ve 2 çocuğun zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybetmesine ilişkin davada 6 sanık, 21 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.
13 Kasım 2025’te yaşanan olayda Böcek ailesi kaldıkları otelde zehirlenerek hayatını kaybetmişti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşmasının 21 Nisan’da yapılacağı açıklandı.İddianamede, 5 sanık hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6’şar aya kadar, 1 sanık hakkında ise 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
13 Kasım 2025’te yaşanan olayda Böcek ailesi kaldıkları otelde zehirlenerek hayatını kaybetmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşmasının 21 Nisan’da yapılacağı açıklandı.
İddianamede, 5 sanık hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6’şar aya kadar, 1 sanık hakkında ise 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.