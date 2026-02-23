Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/bocek-ailesinin-olumune-iliskin-hazirlanan-iddianame-kabul-edildi-durusma-tarihi-belli-oldu-1103731833.html
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi: Duruşma tarihi belli oldu
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi: Duruşma tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
Fatih’te bir otelde konaklayan anne, baba ve 2 çocuğun zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybetmesine ilişkin davada 6 sanık, 21 Nisan’da hakim karşısına çıkacak. 23.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-23T17:17+0300
2026-02-23T17:17+0300
türki̇ye
böcek
böcek ilacı
böcek ilacı
böcek davası
böcek ailesi
fatih
fatih belediyesi
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101119417_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_826a483659c34348d5d7383ec679df63.jpg
13 Kasım 2025’te yaşanan olayda Böcek ailesi kaldıkları otelde zehirlenerek hayatını kaybetmişti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşmasının 21 Nisan’da yapılacağı açıklandı.İddianamede, 5 sanık hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6’şar aya kadar, 1 sanık hakkında ise 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/bocek-ailesinin-olum-nedeni-belli-oldu-1101318180.html
türki̇ye
fatih
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101119417_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b3d16d3e53630eb4e3ca4672d81dab44.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
böcek, böcek ilacı, böcek ilacı, böcek davası, böcek ailesi, fatih, fatih belediyesi, i̇stanbul
böcek, böcek ilacı, böcek ilacı, böcek davası, böcek ailesi, fatih, fatih belediyesi, i̇stanbul

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi: Duruşma tarihi belli oldu

17:17 23.02.2026
© AAİstanbul'da hayatını kaybeden Böcek ailesi
İstanbul'da hayatını kaybeden Böcek ailesi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2026
© AA
Abone ol
Fatih’te bir otelde konaklayan anne, baba ve 2 çocuğun zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybetmesine ilişkin davada 6 sanık, 21 Nisan’da hakim karşısına çıkacak.
13 Kasım 2025’te yaşanan olayda Böcek ailesi kaldıkları otelde zehirlenerek hayatını kaybetmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşmasının 21 Nisan’da yapılacağı açıklandı.
İddianamede, 5 sanık hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6’şar aya kadar, 1 sanık hakkında ise 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İstanbul'da hayatını kaybeden Böcek ailesi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2025
TÜRKİYE
Böcek ailesinin ölüm nedeni belli oldu
26 Kasım 2025, 18:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала