Böcek ailesinin ölüm nedeni belli oldu
Adli Tıp Kurumu raporu, Böcek ailesinin ölüm nedeninin böcek ilacı zehirlenmesi olduğunu ortaya koydu. 26.11.2025, Sputnik Türkiye
Fatih’te rahatsızlandıktan sonra yaşamını yitiren Böcek ailesinin ölümü netleşti.Almanya’dan İstanbul’a gelen Servet – Çiğdem Böcek çiftiyle çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), 12 Kasım’da mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılmış, ancak kurtarılamamıştı. Yürütülen ilk soruşturmada, ailenin konakladığı “Harbour Suites Old City” otelinde yapılan yoğun ilaçlama işleminin ölümlerde etkili olduğu belirlenmişti.Adli Tıp Kurumu raporu, Böcek ailesinin ölüm nedeninin böcek ilacı zehirlenmesi olduğunu ortaya çıkardı.
18:48 26.11.2025 (güncellendi: 18:54 26.11.2025)
Fatih’te rahatsızlandıktan sonra yaşamını yitiren Böcek ailesinin ölümü netleşti.
Almanya’dan İstanbul’a gelen Servet – Çiğdem Böcek çiftiyle çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), 12 Kasım’da mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılmış, ancak kurtarılamamıştı.
Yürütülen ilk soruşturmada, ailenin konakladığı “Harbour Suites Old City” otelinde yapılan yoğun ilaçlama işleminin ölümlerde etkili olduğu belirlenmişti.
Adli Tıp Kurumu raporu, Böcek ailesinin ölüm nedeninin böcek ilacı zehirlenmesi olduğunu ortaya çıkardı.