https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/bocek-ailesinin-olum-nedeni-belli-oldu-1101318180.html

Böcek ailesinin ölüm nedeni belli oldu

Böcek ailesinin ölüm nedeni belli oldu

Sputnik Türkiye

Adli Tıp Kurumu raporu, Böcek ailesinin ölüm nedeninin böcek ilacı zehirlenmesi olduğunu ortaya koydu. 26.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-26T18:48+0300

2025-11-26T18:48+0300

2025-11-26T18:54+0300

türki̇ye

adli tıp kurumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101119417_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_826a483659c34348d5d7383ec679df63.jpg

Fatih’te rahatsızlandıktan sonra yaşamını yitiren Böcek ailesinin ölümü netleşti.Almanya’dan İstanbul’a gelen Servet – Çiğdem Böcek çiftiyle çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), 12 Kasım’da mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılmış, ancak kurtarılamamıştı. Yürütülen ilk soruşturmada, ailenin konakladığı “Harbour Suites Old City” otelinde yapılan yoğun ilaçlama işleminin ölümlerde etkili olduğu belirlenmişti.Adli Tıp Kurumu raporu, Böcek ailesinin ölüm nedeninin böcek ilacı zehirlenmesi olduğunu ortaya çıkardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/bocek-ailesinin-otopsi-raporu-cikti-1101284541.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adli tıp kurumu