Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/bocek-ailesinin-olum-nedeni-belli-oldu-1101318180.html
Böcek ailesinin ölüm nedeni belli oldu
Böcek ailesinin ölüm nedeni belli oldu
Sputnik Türkiye
Adli Tıp Kurumu raporu, Böcek ailesinin ölüm nedeninin böcek ilacı zehirlenmesi olduğunu ortaya koydu. 26.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-26T18:48+0300
2025-11-26T18:54+0300
türki̇ye
adli tıp kurumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101119417_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_826a483659c34348d5d7383ec679df63.jpg
Fatih’te rahatsızlandıktan sonra yaşamını yitiren Böcek ailesinin ölümü netleşti.Almanya’dan İstanbul’a gelen Servet – Çiğdem Böcek çiftiyle çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), 12 Kasım’da mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılmış, ancak kurtarılamamıştı. Yürütülen ilk soruşturmada, ailenin konakladığı “Harbour Suites Old City” otelinde yapılan yoğun ilaçlama işleminin ölümlerde etkili olduğu belirlenmişti.Adli Tıp Kurumu raporu, Böcek ailesinin ölüm nedeninin böcek ilacı zehirlenmesi olduğunu ortaya çıkardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/bocek-ailesinin-otopsi-raporu-cikti-1101284541.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101119417_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b3d16d3e53630eb4e3ca4672d81dab44.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
adli tıp kurumu
adli tıp kurumu

Böcek ailesinin ölüm nedeni belli oldu

18:48 26.11.2025 (güncellendi: 18:54 26.11.2025)
© AAİstanbul'da hayatını kaybeden Böcek ailesi
İstanbul'da hayatını kaybeden Böcek ailesi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2025
© AA
Abone ol
Adli Tıp Kurumu raporu, Böcek ailesinin ölüm nedeninin böcek ilacı zehirlenmesi olduğunu ortaya koydu.
Fatih’te rahatsızlandıktan sonra yaşamını yitiren Böcek ailesinin ölümü netleşti.
Almanya’dan İstanbul’a gelen Servet – Çiğdem Böcek çiftiyle çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), 12 Kasım’da mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılmış, ancak kurtarılamamıştı.
Yürütülen ilk soruşturmada, ailenin konakladığı “Harbour Suites Old City” otelinde yapılan yoğun ilaçlama işleminin ölümlerde etkili olduğu belirlenmişti.
Adli Tıp Kurumu raporu, Böcek ailesinin ölüm nedeninin böcek ilacı zehirlenmesi olduğunu ortaya çıkardı.
İstanbul'da hayatını kaybeden Böcek ailesi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2025
TÜRKİYE
Böcek ailesinin otopsi raporu çıktı
Dün, 18:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала