Binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor, Türkiye'nin gözde okullarında sistem değişiyor: Aynı lise iki ayrı puan

Binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor, Türkiye'nin gözde okullarında sistem değişiyor: Aynı lise iki ayrı puan

23.02.2026

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin gözde liselerine girişte yeni bir düzenlemeyi hayata geçireceklerini açıkladı. Bu yıl hayata geçirilecek düzenleme ile okulların 'pansiyonlu' ve 'pansiyonsuz' kontenjanları ayrılacak. Aday öğrenciler, tercih ettikleri okulun barınma durumuna göre kendi kontenjan grubunda değerlendirilecek ve puan sıralaması buna göre yapılacak. Sistem aralarında İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş ve Kadıköy Anadolu gibi köklü liseleri kapsayacak. Köklü liselerin kontenjanları ikiye ayrılacakİstanbul Erkek, Kabataş ve Kadıköy Anadolu gibi köklü liselerin de dahil olduğu okullara yerleştirmede yeni bir döneme geçiliyor. Bu yıl hayata geçirilecek düzenlemeyle, pansiyonlu ve pansiyonsuz kontenjanlar birbirinden ayrılacak. Bakan Tekin, her öğrenciye konaklama hizmeti sunmak gibi bir imkan olmadığı için okulların kontenjan yapısını pansiyonu olan ve olmayan diye ayırmaya yönelik düzenleme hazırlıkları yaptıklarını anlattı. Bakan Tekin açıklamalarını şöyle sürdürdü: Bu yıl LGS kitapçığında duyurulacakYeni düzenlemenin bu yıl LGS kitapçığında duyurulacağını da belirten Bakan Tekin, “Puanları farklı mı olacak şimdiden onu bilemeyiz.” dedi.

