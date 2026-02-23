https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/binlerce-ogrenciyi-ilgilendiriyor-turkiyenin-gozde-okullarinda-sistem-degisiyor-ayni-lise-iki-ayri-1103729556.html
Binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor, Türkiye'nin gözde okullarında sistem değişiyor: Aynı lise iki ayrı puan
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin gözde liselerine girişte yeni bir düzenlemeyi hayata geçireceklerini açıkladı. Bu yıl hayata geçirilecek düzenleme ile okulların 'pansiyonlu' ve 'pansiyonsuz' kontenjanları ayrılacak. Aday öğrenciler, tercih ettikleri okulun barınma durumuna göre kendi kontenjan grubunda değerlendirilecek ve puan sıralaması buna göre yapılacak. Sistem aralarında İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş ve Kadıköy Anadolu gibi köklü liseleri kapsayacak. Köklü liselerin kontenjanları ikiye ayrılacakİstanbul Erkek, Kabataş ve Kadıköy Anadolu gibi köklü liselerin de dahil olduğu okullara yerleştirmede yeni bir döneme geçiliyor. Bu yıl hayata geçirilecek düzenlemeyle, pansiyonlu ve pansiyonsuz kontenjanlar birbirinden ayrılacak. Bakan Tekin, her öğrenciye konaklama hizmeti sunmak gibi bir imkan olmadığı için okulların kontenjan yapısını pansiyonu olan ve olmayan diye ayırmaya yönelik düzenleme hazırlıkları yaptıklarını anlattı. Bakan Tekin açıklamalarını şöyle sürdürdü: Bu yıl LGS kitapçığında duyurulacakYeni düzenlemenin bu yıl LGS kitapçığında duyurulacağını da belirten Bakan Tekin, “Puanları farklı mı olacak şimdiden onu bilemeyiz.” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin gözde liselerine girişte yeni bir düzenlemeyi hayata geçireceklerini açıkladı. Bu yıl hayata geçirilecek düzenleme ile okulların 'pansiyonlu' ve 'pansiyonsuz' kontenjanları ayrılacak. Aday öğrenciler, tercih ettikleri okulun barınma durumuna göre kendi kontenjan grubunda değerlendirilecek ve puan sıralaması buna göre yapılacak. Sistem aralarında İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş ve Kadıköy Anadolu gibi köklü liseleri kapsayacak.
Köklü liselerin kontenjanları ikiye ayrılacak
İstanbul Erkek, Kabataş ve Kadıköy Anadolu gibi köklü liselerin de dahil olduğu okullara yerleştirmede yeni bir döneme geçiliyor. Bu yıl hayata geçirilecek düzenlemeyle, pansiyonlu ve pansiyonsuz kontenjanlar birbirinden ayrılacak.
Bakan Tekin, her öğrenciye konaklama hizmeti sunmak gibi bir imkan olmadığı için okulların kontenjan yapısını pansiyonu olan ve olmayan diye ayırmaya yönelik düzenleme hazırlıkları yaptıklarını anlattı. Bakan Tekin açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"İstanbul Erkek Lisesi’nde diyelim ki dört şube alacağız. 120 öğrenci, bunun 60’ı konaklamalı olacak 60’ı konaklamasız. O 60 kendi içinde yarışsın, öbür 60 kendi içinde yarışsın. İstanbul Erkek Lisesi’nde 600 öğrenciyi konaklatabileceğimiz yurt yapmak için yerimiz yok. Başka yerdeki yurda öğrenciyi gönderdik, isyan ettiler. O civarda da pansiyon yapabileceğimiz yer yok. Ya da Kabataş. Yurdu bitiriyoruz şimdi. Yurdun kapasitesi belli. Teknik anlamda mümkün değil. O yüzden o okullarda konaklama hizmetinin kontenjanını ayrıştırmak istiyoruz,”
Bu yıl LGS kitapçığında duyurulacak
Yeni düzenlemenin bu yıl LGS kitapçığında duyurulacağını da belirten Bakan Tekin, “Puanları farklı mı olacak şimdiden onu bilemeyiz.” dedi.
Pansiyonu olan okullar arasında İstanbul Erkek, Kadıköy Anadolu, Kabataş, Cağaloğlu, Haydarpaşa, Ankara Fen gibi öğrencilerin en çok tercih ettiği gözde liseler de bulunuyor. Örneğin 783 öğrencili İstanbul Erkek Lisesi’nin 247 kişilik yurdu, 927 öğrencisi bulunan Kadıköy Anadolu Lisesi’nin 336 kişilik yurdu, 806 öğrencili Kabataş Erkek Lisesi’nin de 300 kişilik yurdu var.