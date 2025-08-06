https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/lgsde-500-tam-puan-alan-ogrenci-5-tercihine-yerlesebildi-en-kotu-3u-tercihime-yerlesmem-gerektigini-1098397574.html

LGS’de 500 tam puan alan öğrenci 5. tercihine yerleşebildi: 'En kötü 3.ü tercihime yerleşmem gerektiğini düşünüyordum'

LGS’de 500 tam puan alan öğrenci 5. tercihine yerleşebildi: 'En kötü 3.ü tercihime yerleşmem gerektiğini düşünüyordum'

Sputnik Türkiye

719 şampiyonun rekor kırdığı LGS'de yerleştirme sonuçları öğrencilerde şaşkınlık yarattı. 500 tam puan alan şampiyonlardan Deniz Ertaş, 5'inci tercihine... 06.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-06T12:45+0300

2025-08-06T12:45+0300

2025-08-06T12:45+0300

türki̇ye

lgs

kontenjan

i̇stanbul erkek lisesi

liseye geçiş sistemi (lgs)

galatasaray

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, bu yıl 500 tam puan alan 719 adayla rekor kırdı. 400 öğrenci alan İstanbul Erkek, Galatasaray ve Kabataş Erkek Liseleri kontenjanlarının hepsini şampiyon öğrenciler doldurdu.Milli Eğitim Bakanlığı’nın yerleştirme sistemine göre, puan eşitliği durumunda sırasıyla Ortaokul Başarı Puanı (OBP), 8, 7 ve 6’ncı sınıf yıl sonu başarı puanları, devamsızlık durumu, tercih önceliği ve öğrencinin yaşı devreye giriyor. OBP puanındaki küçük farklar bazı adayları hayallerinden uzaklaştırdı. Hürriyet'in haberine göre tüm sorulara doğru cevap veren ve 97.8 OBP’si olan ancak ilk sıralardaki tercihlerine değil ancak 5’inci tercihine yerleşebilen Deniz Ertaş da bu adaylardan biri.Cağaloğlu Anadolu Lisesi'ne yerleşebildiDeniz, LGS’de tüm soruları doğru yanıtladı. İlk tercihi İstanbul Erkek Lisesi’ydi. Tercih listesinde sırasıyla İstanbul Erkek, Galatasaray, Kabataş Erkek Lisesi Almanca Bölümü ile aynı okulun İngilizce Bölümü’nü yazdı. Ancak yerleştiği yer 5’inci tercihi Cağaloğlu Anadolu Lisesi olunca şaşırdı: 'Başarı puanı 99 olanlar ilk tercihi olan İstanbul Erkek Lisesi’ne yerleşti'Deniz’in babası Şener Ertaş, oğlunun Türkiye birincileri arasında yer almasına rağmen ilk tercihlerine yerleşememesini şöyle değerlendirdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/bakan-tekin-lgsde-719-ogrencimizin-tum-sorulari-yanitlamasi-saglikli-bir-durum--1097941141.html

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lgs’de tam puan alan öğrenciler, lgs tam puan alanlar, lgs birincileri