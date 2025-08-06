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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/lgsde-500-tam-puan-alan-ogrenci-5-tercihine-yerlesebildi-en-kotu-3u-tercihime-yerlesmem-gerektigini-1098397574.html
LGS’de 500 tam puan alan öğrenci 5. tercihine yerleşebildi: 'En kötü 3.ü tercihime yerleşmem gerektiğini düşünüyordum'
LGS’de 500 tam puan alan öğrenci 5. tercihine yerleşebildi: 'En kötü 3.ü tercihime yerleşmem gerektiğini düşünüyordum'
Sputnik Türkiye
719 şampiyonun rekor kırdığı LGS'de yerleştirme sonuçları öğrencilerde şaşkınlık yarattı. 500 tam puan alan şampiyonlardan Deniz Ertaş, 5'inci tercihine... 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T12:45+0300
2025-08-06T12:45+0300
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lgs
kontenjan
i̇stanbul erkek lisesi
liseye geçiş sistemi (lgs)
galatasaray
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, bu yıl 500 tam puan alan 719 adayla rekor kırdı. 400 öğrenci alan İstanbul Erkek, Galatasaray ve Kabataş Erkek Liseleri kontenjanlarının hepsini şampiyon öğrenciler doldurdu.Milli Eğitim Bakanlığı’nın yerleştirme sistemine göre, puan eşitliği durumunda sırasıyla Ortaokul Başarı Puanı (OBP), 8, 7 ve 6’ncı sınıf yıl sonu başarı puanları, devamsızlık durumu, tercih önceliği ve öğrencinin yaşı devreye giriyor. OBP puanındaki küçük farklar bazı adayları hayallerinden uzaklaştırdı. Hürriyet'in haberine göre tüm sorulara doğru cevap veren ve 97.8 OBP’si olan ancak ilk sıralardaki tercihlerine değil ancak 5’inci tercihine yerleşebilen Deniz Ertaş da bu adaylardan biri.Cağaloğlu Anadolu Lisesi'ne yerleşebildiDeniz, LGS’de tüm soruları doğru yanıtladı. İlk tercihi İstanbul Erkek Lisesi’ydi. Tercih listesinde sırasıyla İstanbul Erkek, Galatasaray, Kabataş Erkek Lisesi Almanca Bölümü ile aynı okulun İngilizce Bölümü’nü yazdı. Ancak yerleştiği yer 5’inci tercihi Cağaloğlu Anadolu Lisesi olunca şaşırdı: 'Başarı puanı 99 olanlar ilk tercihi olan İstanbul Erkek Lisesi’ne yerleşti'Deniz’in babası Şener Ertaş, oğlunun Türkiye birincileri arasında yer almasına rağmen ilk tercihlerine yerleşememesini şöyle değerlendirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/bakan-tekin-lgsde-719-ogrencimizin-tum-sorulari-yanitlamasi-saglikli-bir-durum--1097941141.html
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lgs’de tam puan alan öğrenciler, lgs tam puan alanlar, lgs birincileri
lgs’de tam puan alan öğrenciler, lgs tam puan alanlar, lgs birincileri

LGS’de 500 tam puan alan öğrenci 5. tercihine yerleşebildi: 'En kötü 3.ü tercihime yerleşmem gerektiğini düşünüyordum'

12:45 06.08.2025
© AALGS
LGS - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2025
© AA
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719 şampiyonun rekor kırdığı LGS'de yerleştirme sonuçları öğrencilerde şaşkınlık yarattı. 500 tam puan alan şampiyonlardan Deniz Ertaş, 5'inci tercihine yerleşebildi. İstanbul Erkek Lisesi hayali yarım kalan Deniz, "En kötü ihtimalle 3'üncü tercihim olur diyordum" dedi.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, bu yıl 500 tam puan alan 719 adayla rekor kırdı.
400 öğrenci alan İstanbul Erkek, Galatasaray ve Kabataş Erkek Liseleri kontenjanlarının hepsini şampiyon öğrenciler doldurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yerleştirme sistemine göre, puan eşitliği durumunda sırasıyla Ortaokul Başarı Puanı (OBP), 8, 7 ve 6’ncı sınıf yıl sonu başarı puanları, devamsızlık durumu, tercih önceliği ve öğrencinin yaşı devreye giriyor. OBP puanındaki küçük farklar bazı adayları hayallerinden uzaklaştırdı. Hürriyet'in haberine göre tüm sorulara doğru cevap veren ve 97.8 OBP’si olan ancak ilk sıralardaki tercihlerine değil ancak 5’inci tercihine yerleşebilen Deniz Ertaş da bu adaylardan biri.

Cağaloğlu Anadolu Lisesi'ne yerleşebildi

Deniz, LGS’de tüm soruları doğru yanıtladı. İlk tercihi İstanbul Erkek Lisesi’ydi. Tercih listesinde sırasıyla İstanbul Erkek, Galatasaray, Kabataş Erkek Lisesi Almanca Bölümü ile aynı okulun İngilizce Bölümü’nü yazdı.
Ancak yerleştiği yer 5’inci tercihi Cağaloğlu Anadolu Lisesi olunca şaşırdı:
“Sınava çok yoğun hazırlandım. Hayalimdeki okul İstanbul Erkek Lisesi’ydi. Tüm soruları doğru yaparak 500 tam puana ulaştım. Yani sonuç beklediğim gibi oldu ama tercih sonuçları ne yazık ki beklediğim gibi olmadı. En kötü 3’üncü tercihime yerleşmem gerektiğini düşünüyorum fakat öyle olmadı.”

'Başarı puanı 99 olanlar ilk tercihi olan İstanbul Erkek Lisesi’ne yerleşti'

Deniz’in babası Şener Ertaş, oğlunun Türkiye birincileri arasında yer almasına rağmen ilk tercihlerine yerleşememesini şöyle değerlendirdi:
“Deniz’in bu kadar alt sıralara yerleşeceğini hiç beklemiyorduk. En kötü 3 veya 4’üncü tercih olabilir diye düşünüyorduk. Ortaöğretim başarı puanı 97.8. Ortaöğretim başarı puanı 99 olanlar ilk tercihi olan İstanbul Erkek Lisesi’ne yerleşti. Tek bir sınavla öğrencilerin başarısını ortaya çıkarmak mümkün değil. Normal şartlarda geçmişte tam puan alan adayların sayıları ve sınavın zorluğu dikkate alındığında beklenen şampiyon sayısı 200 ile 300 arasındaydı. 719 kişi birinci olduğunda bu çocukların gerçekten hak ettikleri okullara yerleşmeleri de zorlaşıyor. İstediği okula gidebilmesi için nakil başvurusu yaptık. İstanbul Erkek, Galatasaray ve Kabataş Erkek Lisesi’ni yazdık.”
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
TÜRKİYE
Bakan Tekin: LGS'de 719 öğrencimizin tüm soruları yanıtlaması sağlıklı bir durum
16 Temmuz, 22:10
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