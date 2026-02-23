24 yıl sonra mucize gelişme: 2001’de kaybolan anne sağ olarak bulundu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/24-yil-sonra-mucize-gelisme-2001de-kaybolan-anne-sag-olarak-bulundu-1103714847.html
ABD’de 2001 yılında Noel alışverişi için evden çıktıktan sonra kayıplara karışan üç çocuk annesi Michelle Hundley Smith, 24 yıl sonra sağ olarak bulundu... 23.02.2026, Sputnik Türkiye
Rockingham County Sheriff’s Office, 9 Aralık 2001’den bu yana kayıp olan Michelle Hundley Smith’in “sağ ve iyi durumda” bulunduğunu duyurdu. Yetkililer, 62 yaşındaki Smith’in Kuzey Carolina’da tespit edildiğini ancak mevcut konumunun kendi isteği üzerine açıklanmayacağını bildirdi.Smith’in kaybolması, ABD’nin Virginia ve Kuzey Carolina eyaletlerinde yıllarca süren geniş çaplı bir soruşturmaya yol açmıştı.Noel alışverişi için çıktı, bir daha dönmediSmith, 38 yaşındayken Kuzey Carolina’nın Eden kentindeki evinden çıkarak Virginia’nın Martinsville şehrindeki bir K-Mart mağazasına alışverişe gitti. Ancak eve dönmemesi üzerine eşi birkaç hafta sonra kayıp başvurusunda bulundu.O dönemde 19, 14 ve 7 yaşlarında üç çocuğu bulunan Smith’in kayboluşu, ailesini ve yerel toplumu derinden sarstı.FBI dahil çok sayıda kurum devredeydiSoruşturma sürecinde Virginia ve Kuzey Carolina’daki dedektifler dosyayı yıllarca açık tuttu. Federal Bureau of Investigation (FBI) dahil olmak üzere birçok kurum da arama çalışmalarına katıldı.Bu ayın başında yetkililerin “yeni bilgiler” elde ettiği ve ertesi gün Smith ile temas kurduğu açıklandı.Ailede karmaşık duygularSmith’in hayatta olduğunun duyurulması, ailesinde hem sevinç hem de soru işaretlerine yol açtı. Kuzeni Barbara Byrd, yerel basına yaptığı açıklamada, “Onun hayatta olduğunu bilmek şu an için en büyük cevap. Diğer her şey ikinci planda” dedi.Kızı Amanda ise sosyal medya paylaşımında duygularının karmaşık olduğunu ifade etti: Amanda, 2020 yılında verdiği bir röportajda, annesinin kayboluşunun hayatlarını derinden etkilediğini ve ilk Noel’i onsuz geçirmenin travmatik olduğunu anlatmıştı.Yeni bir hayat mı kurdu?Yıllar boyunca kamuoyunda iki temel ihtimal tartışıldı: Smith’in isteyerek yeni bir hayat kurmuş olabileceği ya da yolda başına bir şey gelmiş olabileceği.Yetkililer şu aşamada herhangi bir suç unsuruna dair açıklama yapmadı. Smith’in kaybolduğu dönemde orman yeşili 1995 model Pontiac Trans Sport marka bir minibüs kullandığı belirtilmişti.Arama sayfası şimdi başka kayıplar için kullanılacakSmith’i bulmak amacıyla kurulan “Bring Michele Hundley Smith Home” adlı sosyal medya grubu, artık diğer kayıp kişiler için farkındalık oluşturmak amacıyla kullanılacak.
24 yıl sonra mucize gelişme: 2001’de kaybolan anne sağ olarak bulundu
ABD’de 2001 yılında Noel alışverişi için evden çıktıktan sonra kayıplara karışan üç çocuk annesi Michelle Hundley Smith, 24 yıl sonra sağ olarak bulundu. Yetkililer, Smith’in Kuzey Carolina’da yaşadığını ve kendi talebi doğrultusunda bulunduğu yerin gizli tutulacağını açıkladı.
Rockingham County Sheriff’s Office, 9 Aralık 2001’den bu yana kayıp olan Michelle Hundley Smith’in “sağ ve iyi durumda” bulunduğunu duyurdu. Yetkililer, 62 yaşındaki Smith’in Kuzey Carolina’da tespit edildiğini ancak mevcut konumunun kendi isteği üzerine açıklanmayacağını bildirdi.
Smith’in kaybolması, ABD’nin Virginia ve Kuzey Carolina
eyaletlerinde yıllarca süren geniş çaplı bir soruşturmaya yol açmıştı.
Noel alışverişi için çıktı, bir daha dönmedi
Smith, 38 yaşındayken Kuzey Carolina’nın Eden kentindeki evinden çıkarak Virginia’nın Martinsville şehrindeki bir K-Mart
mağazasına alışverişe gitti. Ancak eve dönmemesi üzerine eşi birkaç hafta sonra kayıp başvurusunda bulundu.
O dönemde 19, 14 ve 7 yaşlarında üç çocuğu bulunan Smith’in kayboluşu, ailesini ve yerel toplumu derinden sarstı.
FBI dahil çok sayıda kurum devredeydi
Soruşturma sürecinde Virginia
ve Kuzey Carolina’daki dedektifler dosyayı yıllarca açık tuttu. Federal Bureau of Investigation (FBI) dahil olmak üzere birçok kurum da arama çalışmalarına katıldı.
Bu ayın başında yetkililerin “yeni bilgiler” elde ettiği ve ertesi gün Smith ile temas kurduğu açıklandı.
Smith’in hayatta olduğunun duyurulması, ailesinde hem sevinç hem de soru işaretlerine yol açtı. Kuzeni Barbara Byrd, yerel basına yaptığı açıklamada, “Onun hayatta olduğunu bilmek şu an için en büyük cevap. Diğer her şey ikinci planda” dedi.
Kızı Amanda ise sosyal medya paylaşımında duygularının karmaşık olduğunu ifade etti:
“Çok mutluyum, kızgınım, kalbim kırık… Annemle yeniden bir ilişkim olur mu bilmiyorum. Ama o da insan.”
Amanda, 2020 yılında verdiği bir röportajda, annesinin kayboluşunun hayatlarını derinden etkilediğini ve ilk Noel’i onsuz geçirmenin travmatik olduğunu anlatmıştı.
Yıllar boyunca kamuoyunda iki temel ihtimal tartışıldı: Smith’in isteyerek yeni bir hayat kurmuş olabileceği ya da yolda başına bir şey gelmiş olabileceği.
Yetkililer şu aşamada herhangi bir suç unsuruna dair açıklama yapmadı. Smith’in kaybolduğu dönemde orman yeşili 1995 model Pontiac Trans Sport marka bir minibüs kullandığı belirtilmişti.
Arama sayfası şimdi başka kayıplar için kullanılacak
Smith’i bulmak amacıyla kurulan “Bring Michele Hundley Smith Home” adlı sosyal medya grubu, artık diğer kayıp kişiler için farkındalık oluşturmak amacıyla kullanılacak.