Yeni keşfedilen 'Hibrit' göz hücresi 150 yıllık göz biyolojisine meydan okuyor

Yeni keşfedilen 'Hibrit' göz hücresi 150 yıllık göz biyolojisine meydan okuyor

Bilim insanları, derin deniz balıklarının larvalarında daha önce bilinmeyen bir göz hücresi keşfetti. Retina içinde bulunan bu yeni fotoreseptör göz hücresi, klasik olarak yalnızca “çubuk” ve “koni” hücrelerinden oluştuğu düşünülen omurgalı görme sistemine üçüncü bir halka ekliyor. Araştırmacılara göre hem çubuk hem koni özellikleri taşıyan bu “hibrit” göz hücresi, özellikle alacakaranlık koşullarda daha verimli görme sağlıyor.Yaklaşık 150 yıldır biyoloji kitaplarında, omurgalıların gözünde iki ana ışık algılayan göz hücresi bulunduğu öğretilir:Yeni araştırma ise bu iki göz hücresinin dışında üçüncü bir tür olabileceğini gösteriyor. Fabio Cortesi (The University of Queensland) ve ekibi, derin deniz balıklarının larvalarının retinasında yeni bir göz hücresi türü tespit etti.Bu yeni göz hücresi:Bu nedenle araştırmacılar bu yeni fotoreseptörü bir “hibrit göz hücresi” olarak tanımlıyor.Dr. Cortesi’ye göre bu hibrit göz hücresi, hem parlak hem de karanlık görme sistemlerinin güçlü yönlerini birleştirerek özellikle alacakaranlık koşullarda daha verimli görme sağlıyor.Teknoloji ve tıp için ne anlama geliyor?Bu yeni göz hücresi keşfi yalnızca temel biyoloji açısından değil, uygulamalı bilim açısından da önemli olabilir.Araştırmacılara göre:

