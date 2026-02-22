https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/abdnin-irana-yonelik-askeri-sevkiyatlari-suruyor-irak-isgalinden-beri-ilk-1103701527.html

ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları hava gücünün yüzde 50'ye yakını, Washington Tahran'dan mektup bekliyor

ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları hava gücünün yüzde 50'ye yakını, Washington Tahran'dan mektup bekliyor

22.02.2026

Açık kaynak istihbarat verileri ve analistlerin değerlendirmeleri, ABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığını son dönemin en yüksek seviyesine çıkardığını gösterirken hız kazanan hava sevkiyatları, 2003'te Irak'ın işgalinden bu yana görülen en kapsamlı tahkimat olarak yorumlanıyor.Açık kaynak istihbarat verilerini takip ve analiz eden bazı sosyal medya hesaplarındaki bilgilere göre, ABD'nin İran'a askeri sevkiyatları sürüyor.ABD'nin Virginia eyaletindeki Joint Base Langley-Eustis Üssü'nden havalanan 12 adet F-22 tipi savaş uçağı, altılı gruplar halinde Atlantik’i geçerek İngiltere'deki RAF Lakenheath Üssü'ne ulaştı.Bir yakıt ikmal tankerindeki teknik arıza nedeniyle kısa süreli rötar yaşayan savaş uçaklarının, yarın Ortadoğu’ya doğru yolculuklarına devam etmesi bekleniyor.ABD, 6 adet E-3 Sentry AWACS havadan komuta ve kontrol uçağını da Ortadoğu'ya gönderdi.Öte yandan, Doğu Akdeniz semalarında ABD Hava Kuvvetlerine ait tanker uçaklarının casus uçaklara yakıt ikmali yaptığı gözlendi. Bu faaliyetler, karada İran'ın bazı sıcak noktalarını gözetleyen birinci sınıf ekipmanın çalışıyor olduğu şeklinde yorumlandı.Bölgedeki askeri hareketlilik, sivil uçuş takip platformlarına da yansıdı. Uçuş takip firması Flightradar24'ün verilerine göre, son bir hafta içinde dünya genelinde en çok takip edilen uçuşların neredeyse tamamını ABD Hava Kuvvetlerine ait seferler oluşturdu.ABD basını: Mektup gelirse müzakere sürecekÖte yandan ABD merkezli Axios’ta bugün yayınlanan kulis haberine göre ABD yönetimi Tahran’dan 48 saat içerisinde detaylı teklif içeren bir mektup alırsa, müzakereler 27 Şubat cuma günü Cenevre’de sürecek.ABD'li profesör: Yüzde 40 ila 50'siChicago Üniversitesinden, güvenlik alanında uzmanlaşan Siyaset Bilimi Profesörü Robert Pape, X’teki paylaşımında, ABD'nin hava kuvvetlerine ikmal tankerlerinin havada destek sağladığına dikkati çekerek, "Uzmanların bildiği üzere lojistik, savaşın temelidir." yorumunu yaptı.Pape, tankerlerin sayısının artmasının, hava operasyonunun çok geride kalmadığına işaret ettiğini belirterek, bunun 2003'te Irak'ın işgalinden bu yana "Ortadoğu'daki en büyük ABD hava gücü olduğu" değerlendirmesinde bulundu.Washington'ın dünya genelinde konuşlandırılabilir hava gücü kapasitesinin yüzde 40 ila 50'sini Ortadoğu'ya yönlendirdiğini ifade eden Pape, 1991 Körfez Savaşı ve 2003'teki Irak işgalindeki hava gücünün seviyesine atıfta bulunarak, "ABD, hiç potansiyel bir düşmana karşı bu kadar büyük bir güç konuşlandırıp saldırı başlatmaktan geri durmadı" görüşünü paylaştı.Uçak gemisinde bulunanlar şikayetçiWall Street Journal gazetesinin haberine göre ise, Haziran 2025'ten bu yana sularda olan USS Gerald R. Ford uçak gemisindeki denizciler, bu yolculuklarında zorlanıyor, görev süresinin uzatılması nedeniyle kızgınlık duyuyor.Akdeniz'e gitmesi planlanan ancak ABD'nin o dönem Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik saldırısı nedeniyle Karayipler'e gönderdiği USS Gerald R. Ford uçak gemisinin görev süresi, bu yılın başında uzatılarak İran'a olası saldırılara destek amacıyla Ortadoğu'ya yönlendirildi.Denizciler, ailelerinin cenazeleri, doğum günü kutlamaları ve düğünleri gibi özel günlerine katılamadıklarını belirtiyor. Büyüme çağındaki çocuklarından uzak kaldıkları için zorlanan personel işlerini bırakmayı düşünüyor.Ayrıca görev süresinin uzatılması nedeniyle 8 ayın ardından gemideki ekipmanlar bozulmaya başlıyor ve yapılması gereken bakımlar erteleniyor.Gemideki denizcilerden birinin babası, oğlunun tuvaletlerde sorunlar yaşandığını anlattığını aktardı. Gemideki yetkililer de kanalizasyon sisteminde bazı arızaların bulunduğunu ancak bu durumun görevlerini yürütmeyi engelleyecek düzeyde olmadığını bildirdi.Ford'un yanı sıra USS Abraham Lincoln uçak gemisi de Ortadoğu'ya gönderildi.

