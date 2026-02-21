https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/iran-ab-ulkelerinin-hava-ve-deniz-kuvvetlerini-terorist-olarak-ilan-ettigini-duyurdu-1103692861.html
İran, AB ülkelerinin hava ve deniz kuvvetlerini terörist olarak ilan ettiğini duyurdu
İran, AB ülkelerinin hava ve deniz kuvvetlerini terörist olarak ilan ettiğini duyurdu
21.02.2026
İran, AB ülkelerinin hava kuvvetlerini ve deniz Kuvvetlerini terörist organizasyonlar olarak tanıdı.AB Konseyi, 19 Şubat’ta İran İslami Devrim Muhafızları'nı resmi olarak terörist organizasyonlar listesine dahil etmişti.İran Dışişleri Bakanlığı'nın Telegram kanalında yayımlanan açıklamada, "AB ülkelerinin Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri terörist organizasyonlar olarak kabul edilmektedir" denildi.İran Dışişleri Bakanlığı, bu adımın, ABD'nin İran İslami Devrim Muhafızları'nı terörist organizasyon olarak tanımasının ardından, aynı yasa kapsamında alındığını belirtti. Bakanlık, bu yasanın, ABD'nin kararını destekleyen diğer ülkelerle ilgili de önlemler getirdiğini açıkladı.Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, şubat ayında sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Baskıya yanıtsız kalınamaz" diyerek, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü ilan ettiğini duyurmuştu.
İran, AB ülkelerinin hava kuvvetlerini ve deniz Kuvvetlerini terörist organizasyonlar olarak tanıdı.
AB Konseyi, 19 Şubat’ta İran İslami Devrim Muhafızları'nı resmi olarak terörist organizasyonlar listesine dahil etmişti.
İran Dışişleri Bakanlığı'nın Telegram kanalında yayımlanan açıklamada, "AB ülkelerinin Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri terörist organizasyonlar olarak kabul edilmektedir" denildi.
İran Dışişleri Bakanlığı, bu adımın, ABD'nin İran İslami Devrim Muhafızları'nı terörist organizasyon olarak tanımasının ardından, aynı yasa kapsamında alındığını belirtti.
Bakanlık, bu yasanın, ABD'nin kararını destekleyen diğer ülkelerle ilgili de önlemler getirdiğini açıkladı.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, şubat ayında sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Baskıya yanıtsız kalınamaz" diyerek, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü ilan ettiğini duyurmuştu.