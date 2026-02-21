Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/iran-ab-ulkelerinin-hava-ve-deniz-kuvvetlerini-terorist-olarak-ilan-ettigini-duyurdu-1103692861.html
İran, AB ülkelerinin hava ve deniz kuvvetlerini terörist olarak ilan ettiğini duyurdu
İran, AB ülkelerinin hava ve deniz kuvvetlerini terörist olarak ilan ettiğini duyurdu
Sputnik Türkiye
İran, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri'ni terörist organizasyonlar olarak tanıdığını duyurdu. 21.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-21T21:49+0300
2026-02-21T21:49+0300
poli̇ti̇ka
i̇ran
ab
deniz kuvvetleri
avrupa birliği
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098920153_0:73:1340:826_1920x0_80_0_0_5f1c5160ec92499753bcebd523a15b89.jpg
İran, AB ülkelerinin hava kuvvetlerini ve deniz Kuvvetlerini terörist organizasyonlar olarak tanıdı.AB Konseyi, 19 Şubat’ta İran İslami Devrim Muhafızları'nı resmi olarak terörist organizasyonlar listesine dahil etmişti.İran Dışişleri Bakanlığı'nın Telegram kanalında yayımlanan açıklamada, "AB ülkelerinin Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri terörist organizasyonlar olarak kabul edilmektedir" denildi.İran Dışişleri Bakanlığı, bu adımın, ABD'nin İran İslami Devrim Muhafızları'nı terörist organizasyon olarak tanımasının ardından, aynı yasa kapsamında alındığını belirtti. Bakanlık, bu yasanın, ABD'nin kararını destekleyen diğer ülkelerle ilgili de önlemler getirdiğini açıkladı.Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, şubat ayında sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Baskıya yanıtsız kalınamaz" diyerek, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü ilan ettiğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/vladimir-putinin-ozel-temsilcisi-dmitriyev-rusya-seytana-karsi-savasiyor-1103692648.html
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098920153_69:0:1269:900_1920x0_80_0_0_5752a941e3eab7134108ee05bc5c70e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, ab, deniz kuvvetleri, avrupa birliği, abd
i̇ran, ab, deniz kuvvetleri, avrupa birliği, abd

İran, AB ülkelerinin hava ve deniz kuvvetlerini terörist olarak ilan ettiğini duyurdu

21:49 21.02.2026
© FotoğrafAvrupa’dan İran’a “snapback” hamlesi: BM nükleer yaptırımları geri dönüyor mu
Avrupa’dan İran’a “snapback” hamlesi: BM nükleer yaptırımları geri dönüyor mu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2026
© Fotoğraf
Abone ol
İran, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri'ni terörist organizasyonlar olarak tanıdığını duyurdu.
İran, AB ülkelerinin hava kuvvetlerini ve deniz Kuvvetlerini terörist organizasyonlar olarak tanıdı.
AB Konseyi, 19 Şubat’ta İran İslami Devrim Muhafızları'nı resmi olarak terörist organizasyonlar listesine dahil etmişti.
İran Dışişleri Bakanlığı'nın Telegram kanalında yayımlanan açıklamada, "AB ülkelerinin Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri terörist organizasyonlar olarak kabul edilmektedir" denildi.
İran Dışişleri Bakanlığı, bu adımın, ABD'nin İran İslami Devrim Muhafızları'nı terörist organizasyon olarak tanımasının ardından, aynı yasa kapsamında alındığını belirtti.
Bakanlık, bu yasanın, ABD'nin kararını destekleyen diğer ülkelerle ilgili de önlemler getirdiğini açıkladı.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, şubat ayında sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Baskıya yanıtsız kalınamaz" diyerek, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü ilan ettiğini duyurmuştu.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2026
DÜNYA
Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Dmitriyev: Rusya, şeytana karşı savaşıyor
20:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала