Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-donbassta-bir-yerlesim-daha-kontrol-altina-alindi-1103687632.html
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Donbass’ta bir yerleşim daha kontrol altına alındı
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Donbass’ta bir yerleşim daha kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Karpovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. 21.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-21T12:26+0300
2026-02-21T12:32+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
donbass
ukrayna
rus ordusu
rus silahlı kuvvetleri
özel askeri harekat
ukrayna silahlı kuvvetleri
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/02/1067732816_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bfc32366b10505899db8d641fb3aa3d1.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde yaşanan son gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Batı Askeri Grubu'na bağlı birlikler DHC'de aktif eylemler sonucunda Karpovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.265 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 14 zırhlı savaş aracı ve bir çok namlulu roketatar sistemi imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna’ya ait Flamingo seyir füzeleri fırlatma rampalarını, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji ve ulaştırma altyapı tesislerini, ayrıca farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun ateşlediği 5 adet uzun menzilli Flamingo füzesi ve 172 uçak tipi İHA önledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/rus-ordusu-harkov-bolgesinde-ukraynali-militanlarin-karsi-saldirisini-puskurttu-1103568615.html
rusya
donbass
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/02/1067732816_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0de1c472cf9d764aa6ab073f8ecaef87.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, donbass, ukrayna, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), kayıp
rusya, rusya savunma bakanlığı, donbass, ukrayna, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), kayıp

Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Donbass’ta bir yerleşim daha kontrol altına alındı

12:26 21.02.2026 (güncellendi: 12:32 21.02.2026)
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinZaporojye bölgesindeki Rus Topçu birliklerinin çalışmaları
Zaporojye bölgesindeki Rus Topçu birliklerinin çalışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2026
© Sputnik / РИА Новости
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Karpovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde yaşanan son gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Batı Askeri Grubu'na bağlı birlikler DHC'de aktif eylemler sonucunda Karpovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.
Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.265 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 14 zırhlı savaş aracı ve bir çok namlulu roketatar sistemi imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna’ya ait Flamingo seyir füzeleri fırlatma rampalarını, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji ve ulaştırma altyapı tesislerini, ayrıca farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun ateşlediği 5 adet uzun menzilli Flamingo füzesi ve 172 uçak tipi İHA önledi.
Malva kundağı motorlu obüs topçu sistemi Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2026
UKRAYNA KRİZİ
'Rus ordusu, Harkov Bölgesi'nde Ukraynalı militanların karşı saldırısını püskürttü'
17 Şubat, 13:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала