Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Karpovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. 21.02.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde yaşanan son gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Batı Askeri Grubu'na bağlı birlikler DHC'de aktif eylemler sonucunda Karpovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.265 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 14 zırhlı savaş aracı ve bir çok namlulu roketatar sistemi imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna’ya ait Flamingo seyir füzeleri fırlatma rampalarını, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji ve ulaştırma altyapı tesislerini, ayrıca farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun ateşlediği 5 adet uzun menzilli Flamingo füzesi ve 172 uçak tipi İHA önledi.

