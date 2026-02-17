https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/rus-ordusu-harkov-bolgesinde-ukraynali-militanlarin-karsi-saldirisini-puskurttu-1103568615.html

'Rus ordusu, Harkov Bölgesi'nde Ukraynalı militanların karşı saldırısını püskürttü'

'Rus ordusu, Harkov Bölgesi'nde Ukraynalı militanların karşı saldırısını püskürttü'

Rus ordusu, özel askeri harekat bölgesinde Ukraynalı militanlar tarafından düzenlenen karşı saldırıları püskürterek cephedeki konumunu güçlendirmeye devam... 17.02.2026

Rusya Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Kuzey Askeri Grubu birliklerinin Harkov Bölgesi'nin Volçanskiye Hutora yerleşiminde gerçekleştirdiği karşı saldırıyı bastırdığı ifade edildi.Sputnik'e konuşan Rus güvenlik güçlerinden bir kaynak, "Harkov istikametinde, Volçanskiye Hutora civarında Kuzey Askeri Grubu birlikleri, 113. Münferit Bölgesi Savunma Tugayı'nın karşı saldırısını püskürttü" dedi.Rus kaynak, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri mürettebatının ve TOS-1A Solntsepek paletli ağır silah birliklerinin Ukrayna sınır muhafızlarının yoğunlaştığı bölgelere aktif olarak bombardıman düzenlediklerini de kaydetti.Ukrayna ordusu, neredeyse her gün Rusya'nın sınır ve orta bölgelerindeki hedefleri İHA'larla ayrım gözetmeksizin vurmaya çalışıyor.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına yanıt olarak, Rus ordusu hava, deniz ve kara tabanlı yüksek isabetli silah ve İHA'larla yalnızca Ukrayna savunma sanayii tesislerine ve askeri tesislere bombardımanlar düzenliyor.

