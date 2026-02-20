https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/szijjarto-rusyadan-petrol-sevkiyatina-izin-verilmedigi-surece-ukraynaya-90-milyar-euroluk-ab-1103680568.html
Szijjarto: Rusya’dan petrol sevkiyatına izin verilmediği sürece Ukrayna’ya 90 milyar euroluk AB kredisini bloke edeceğiz
Szijjarto: Rusya’dan petrol sevkiyatına izin verilmediği sürece Ukrayna’ya 90 milyar euroluk AB kredisini bloke edeceğiz
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan’ın, Ukrayna üzerinden geçen “Drujba” petrol boru hattı aracılığıyla Rusya’dan petrol sevkiyatına izin... 20.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-20T21:43+0300
2026-02-20T21:43+0300
2026-02-20T21:43+0300
dünya
peter szijjarto
macaristan
ukrayna
avrupa birliği
ab
rusya
drujba petrol boru hattı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100555015_0:88:1240:786_1920x0_80_0_0_5e51ba25eedfe8a13b52fe868a4882bd.jpg
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna’nın Rusya’dan gelen “Drujba” petrol boru hattı üzerinden Macaristan’a petrol akışını yeniden başlatmaması halinde, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna için öngördüğü 90 milyar euroluk askeri krediyi Budapeşte’nin engellemeye devam edeceğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/szijjarto-ukraynanin-santajina-ragmen-macaristanin-enerji-arzi-tehdit-altinda-degil-1103613668.html
macaristan
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100555015_38:0:1203:874_1920x0_80_0_0_9dbe1bd0644cbdff789b053572725e4b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
peter szijjarto, macaristan, ukrayna, avrupa birliği, ab, rusya, drujba petrol boru hattı
peter szijjarto, macaristan, ukrayna, avrupa birliği, ab, rusya, drujba petrol boru hattı
Szijjarto: Rusya’dan petrol sevkiyatına izin verilmediği sürece Ukrayna’ya 90 milyar euroluk AB kredisini bloke edeceğiz
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan’ın, Ukrayna üzerinden geçen “Drujba” petrol boru hattı aracılığıyla Rusya’dan petrol sevkiyatına izin verilmediği sürece, Avrupa Birliği’nin Ukrayna’ya aktaracağı 90 milyar euroluk askeri krediye onay vermeyeceğini belirtti.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna’nın Rusya’dan gelen “Drujba” petrol boru hattı üzerinden Macaristan’a petrol akışını yeniden başlatmaması halinde, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna için öngördüğü 90 milyar euroluk askeri krediyi Budapeşte’nin engellemeye devam edeceğini ifade etti.
Kiev, Drujba petrol boru hattının çalışmasını engellediği, Macaristan’a petrol sevkiyatını yeniden başlatmadığı sürece, Ukrayna 90 milyar euroluk askeri krediye erişemeyecek. Ukrayna üzerinden Macaristan’a petrol sevkiyatı yeniden başlamadığı müddetçe, Macaristan bu 90 milyar euroluk askeri kredinin Ukrayna’ya ödenmesini bloke edecektir.