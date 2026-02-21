https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/icini-dok-rahatla-miti-coktu-bilim-insanlari-ofkeyi-artiran-ve-azaltan-yontemleri-acikladi-1103689031.html

'İçini dök rahatla' anlayışı çöktü: Bilim insanları öfkeyi artıran ve azaltan yöntemleri açıkladı

Öfkelendiğinizde bağırmak, bir şeyleri kırmak ya da içinizi dökmek gerçekten rahatlatıyor mu? Yayımlanan kapsamlı bir meta-analiz, yaygın inanışın aksine... 21.02.2026, Sputnik Türkiye

ABD’deki Ohio Devlet Üniversitesi araştırmacıları, toplam 10 bin 189 katılımcıyı kapsayan 154 çalışmayı analiz etti. Farklı yaş, cinsiyet ve kültürel grupları içeren incelemede, öfkeyi azaltmanın anahtarının 'fizyolojik uyarılmayı' düşürmek olduğu sonucuna varıldı.Araştırmanın yazarı iletişim bilimci Brad Bushman, öfkeyi 'buhar boşaltma' metaforuyla açıklayan anlayışın bilimsel dayanağı olmadığını belirterek, “Öfkeyi dışa vurmanın iyi bir fikir olduğuna dair tek bir sağlam kanıt yok” değerlendirmesinde bulundu.Koşmak bile öfkeyi artırabiliyorÇalışma; boks, koşu, bisiklet gibi uyarılmayı artıran aktivitelerle, nefes egzersizleri, meditasyon, yoga ve kas gevşetme gibi sakinleştirici teknikleri karşılaştırdı. Bulgulara göre özellikle koşu gibi kalp atışını hızlandıran aktiviteler bazı kişilerde öfkeyi azaltmak yerine artırabiliyor.Araştırmacılara göre mesele yalnızca zihinsel değil, öfke hem bilişsel hem de fizyolojik bir süreç. Bu nedenle kalp atışı ve uyarılma düzeyi düşmeden öfkenin de azalması zorlaşıyor.Öfkeyi azaltmada en etkili yöntemler hangileri?İncelemeye göre şu yöntemler öfkeyi azaltmada etkili bulundu:Araştırmanın bir diğer yazarı Sophie Kjærvik, özellikle 'rage room' olarak bilinen öfke odalarının popülerliğinin bu çalışmaya ilham verdiğini belirtti. Kjærvik, öfkeyi kırıp dökerek dışa vurmanın uzun vadede saldırganlığı pekiştirebileceğine dikkat çekti.Eğlenceli aktiviteler istisna olabilirTop sporları gibi eğlence unsuru içeren fiziksel aktivitelerin fizyolojik uyarılmayı azaltabildiği ve bu nedenle öfke üzerinde daha olumlu etki yaratabileceği belirtildi. Ancak genel tablo, 'öfkeyi kusmanın' çözüm olmadığını gösteriyor.Araştırma sonuçları Clinical Psychology Review dergisinde yayımlandı. Bilim insanları, daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurgulasa da mevcut verilerin, öfkeyle baş etmede en güvenli ve etkili yolun sakinleşme teknikleri olduğunu gösterdiğini belirtti.

