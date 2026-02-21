Türkiye
ABD Başkanı Trump duyurdu: 'Yüzde 10'luk küresel tarife oranı yüzde 15'e çıkarılacak'
ABD Başkanı Trump duyurdu: 'Yüzde 10'luk küresel tarife oranı yüzde 15'e çıkarılacak'
ABD Başkanı Trump, ABD'nin diğer ülkelerden ithal ettiği ürünlere uygulanacak yüzde 10'luk küresel tarife oranını yüzde 15'e çıkaracağını duyurdu. 21.02.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Yüksek Mahkemesi tarafından kendi imzasını taşıyan gümrük tarifesi programına, ekonomik acil durum yasasına dayalı olarak karşı bir karar vermesi sebebiyle, tüm ülkelerden yapılan ABD ithalatına uyguladığı geçici tarifeyi yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkardığını açıkladı.Trump söz konusu duyurusunda şu cümleleri kaydetti:ABD Başkanı Trump, dün 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü uyarınca tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzalamıştı.Söz konusu karar, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmesi sonrası gelmişti.
19:31 21.02.2026 (güncellendi: 19:57 21.02.2026)
ABD Başkanı Trump, ABD'nin diğer ülkelerden ithal ettiği ürünlere uygulanacak yüzde 10'luk küresel tarife oranını yüzde 15'e çıkaracağını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Yüksek Mahkemesi tarafından kendi imzasını taşıyan gümrük tarifesi programına, ekonomik acil durum yasasına dayalı olarak karşı bir karar vermesi sebebiyle, tüm ülkelerden yapılan ABD ithalatına uyguladığı geçici tarifeyi yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkardığını açıkladı.
Trump söz konusu duyurusunda şu cümleleri kaydetti:
Ben Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak hemen geçerli olmak üzere, ABD'yi onlarca yıl boyunca, karşılık görmeden (ta ki ben gelene kadar!) sömüren birçok ülke dahil olmak üzere, ülkelerden yapılan ithalata uygulanan yüzde 10'luk Dünya Gümrük Tarifesi'ni, tamamen izin verilen ve yasal olarak test edilmiş yüzde 15 seviyesine çıkaracağım.
ABD Başkanı Trump, dün 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü uyarınca tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzalamıştı.
Söz konusu karar, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmesi sonrası gelmişti.
