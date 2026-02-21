https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/iki-olumun-ardindan-ortaya-cikti-suphelinin-yapay-zekaya-sordugu-sorular-delil-sayildi-1103685690.html

İki ölümün ardından ortaya çıktı: Şüphelinin yapay zekaya sorduğu sorular dosyada

Sputnik Türkiye

Güney Kore’nin başkenti Seul’de 21 yaşındaki bir kadın, iki erkeğin ölümüne ilişkin cinayet suçlamasıyla yargılanıyor. Polis, şüphelinin alkol ve ilaç... 21.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-21T11:15+0300

2026-02-21T11:15+0300

2026-02-21T11:17+0300

yaşam

güney kore

yapay zeka

cinayet

soruşturma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102236/48/1022364854_23:0:1155:637_1920x0_80_0_0_2586cd26d5d6ef041e1976df385277fc.jpg

Güney Kore’de 21 yaşındaki bir kadın, iki erkeğin hayatını kaybettiği ve bir kişinin bilincini yitirdiği olaylarla bağlantılı olarak cinayetle suçlanıyor. Seul polisi, şüphelinin cep telefonunda yaptığı incelemede, alkolle birlikte uyku ilacı kullanımının sonuçlarına ilişkin bir yapay zeka platformuna yöneltilmiş sorular tespit edildiğini bildirdi.Polis açıklamasına göre şüpheli, alkolle birlikte uyku hapı alındığında ne olacağı, kaç dozun tehlikeli sayılacağı ve bunun ölümcül olup olamayacağı gibi sorular yöneltti. Bu yazışmaların soruşturma dosyasına delil olarak eklendiği belirtildi.Şüpheli, sakinleştiricileri içeceklere karıştırdığını kabul etti ancak erkeklerin öleceğini bilmediğini savundu. Bir polis yetkilisi ise kadının alkol ile ilaçların birlikte tüketilmesinin ölümle sonuçlanabileceğinin farkında olduğunu belirtti.Soruşturma başlatıldıKadın, 11 Şubat’ta ilk olarak “ölümle sonuçlanan yaralama” suçlamasıyla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında iki erkeğin hayatını kaybettiği, bir kişinin ise bilinçsiz halde bulunduğu bildirildi.Polise göre ilk olay 28 Ocak’ta Seul’ün Gangbuk-gu bölgesindeki Suyu-dong semtinde meydana geldi. Şüphelinin 20’li yaşlardaki bir erkekle bir motele girdiği, iki saat sonra tek başına ayrıldığı ve erkeğin ertesi gün odada ölü bulunduğu aktarıldı.İkinci olayın 9 Şubat’ta yine Gangbuk-gu’daki başka bir motelde yaşandığı, benzer yöntemle 20’li yaşlarda bir erkeğin daha hayatını kaybettiği öne sürüldü.Yetkililer, ilk girişimin ise geçen yıl aralık ayında Gyeonggi Eyaleti’ndeki Namyangju’da gerçekleştiğini açıkladı. Şüphelinin o dönemki partnerine sakinleştirici karıştırılmış içecek verdiği ve erkeğin bilincini kaybettiği belirtildi. Polis, ilk olaydan sonra içeceklere daha yüksek dozda ilaç karıştırıldığını iddia etti.Yetkililer, belirlenen üç olayın dışında başka mağdurlar olup olmadığını araştırmaya devam ediyor.

güney kore, yapay zeka, cinayet, soruşturma