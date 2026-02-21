https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/dmitriyev-macaristan-ulusal-cikarlarini-koruma-mucadelesi-veriyor--1103682036.html
Dmitriyev: Macaristan ulusal çıkarlarını koruma mücadelesi veriyor
Dmitriyev: Macaristan ulusal çıkarlarını koruma mücadelesi veriyor
Sputnik Türkiye
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev, Macaristan’ın kendi ulusal çıkarları için mücadele ettiğini, buna karşılık Avrupa Birliği ve... 21.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-21T01:15+0300
2026-02-21T01:15+0300
2026-02-21T01:15+0300
dünya
kirill dmitriev
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
peter szijjarto
macaristan
vladimir zelenskiy
ukrayna
avrupa birliği
ab
budapeşte
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100686125_0:0:726:409_1920x0_80_0_0_683143599f663b5219779040b693bce5.png
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X üzerinden Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto’nun, “Ukrayna’nın Rusya’dan Macaristan’a ‘Drujba’ petrol boru hattı üzerinden petrol sevkiyatına izin vermemesi nedeniyle AB’nin Ukrayna’ya sağlayacağı 90 milyar euroluk krediyi Budapeşte’nin bloke edeceği” yönündeki açıklamasına destek vererek, Macaristan'ın ulusal çıkarlarını koruma mücadelesi verdiğini belirtti.Dmitriyev, “Macaristan ulusal çıkarlarını koruma mücadelesi veriyor; buna karşılık Avrupa Birliği ve Ukrayna, Budapeşte’deki seçim sürecine müdahale ediyor” ifadesini kullandı.Szijjarto daha önce, Vladimir Zelenskiy’nin, Nisan ayında yapılacak seçimlerde muhalefet partilerinin kazanmasını ve böylece Ukrayna’ya mali kaynak aktaracak bir hükümetin iş başına gelmesini sağlamak için Macar seçim kampanyasına müdahale ettiğini belirtmişti. Szijjarto ayrıca, Ukrayna “Drujba” petrol boru hattı üzerinden Macaristan’a Rus petrol sevkiyatını engellediği sürece, AB’nin Ukrayna’ya sağlayacağı 90 milyar euroluk krediyi Budapeşte’nin bloke edeceğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/szijjarto-rusyadan-petrol-sevkiyatina-izin-verilmedigi-surece-ukraynaya-90-milyar-euroluk-ab-1103680568.html
macaristan
ukrayna
budapeşte
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100686125_30:0:661:473_1920x0_80_0_0_dcb8c06d52e75141b7b48348fac55fa0.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kirill dmitriev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), peter szijjarto, macaristan, vladimir zelenskiy, ukrayna, avrupa birliği, ab, budapeşte
kirill dmitriev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), peter szijjarto, macaristan, vladimir zelenskiy, ukrayna, avrupa birliği, ab, budapeşte
Dmitriyev: Macaristan ulusal çıkarlarını koruma mücadelesi veriyor
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev, Macaristan’ın kendi ulusal çıkarları için mücadele ettiğini, buna karşılık Avrupa Birliği ve Ukrayna’nın Macaristan’daki seçimlere müdahale ettiğini belirtti.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X üzerinden Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto’nun, “Ukrayna’nın Rusya’dan Macaristan’a ‘Drujba’ petrol boru hattı üzerinden petrol sevkiyatına izin vermemesi nedeniyle AB’nin Ukrayna’ya sağlayacağı 90 milyar euroluk krediyi Budapeşte’nin bloke edeceği” yönündeki açıklamasına destek vererek, Macaristan'ın ulusal çıkarlarını koruma mücadelesi verdiğini belirtti.
Dmitriyev, “Macaristan ulusal çıkarlarını koruma mücadelesi veriyor; buna karşılık Avrupa Birliği ve Ukrayna, Budapeşte’deki seçim sürecine müdahale ediyor” ifadesini kullandı.
Szijjarto daha önce, Vladimir Zelenskiy’nin, Nisan ayında yapılacak seçimlerde muhalefet partilerinin kazanmasını ve böylece Ukrayna’ya mali kaynak aktaracak bir hükümetin iş başına gelmesini sağlamak için Macar seçim kampanyasına müdahale ettiğini belirtmişti. Szijjarto ayrıca, Ukrayna “Drujba” petrol boru hattı üzerinden Macaristan’a Rus petrol sevkiyatını engellediği sürece, AB’nin Ukrayna’ya sağlayacağı 90 milyar euroluk krediyi Budapeşte’nin bloke edeceğini ifade etmişti.