Dmitriyev: Macaristan ulusal çıkarlarını koruma mücadelesi veriyor
Dmitriyev: Macaristan ulusal çıkarlarını koruma mücadelesi veriyor
Dmitriyev: Macaristan ulusal çıkarlarını koruma mücadelesi veriyor

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev, Macaristan'ın kendi ulusal çıkarları için mücadele ettiğini, buna karşılık Avrupa Birliği ve Ukrayna'nın Macaristan'daki seçimlere müdahale ettiğini belirtti.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X üzerinden Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto’nun, “Ukrayna’nın Rusya’dan Macaristan’a ‘Drujba’ petrol boru hattı üzerinden petrol sevkiyatına izin vermemesi nedeniyle AB’nin Ukrayna’ya sağlayacağı 90 milyar euroluk krediyi Budapeşte’nin bloke edeceği” yönündeki açıklamasına destek vererek, Macaristan'ın ulusal çıkarlarını koruma mücadelesi verdiğini belirtti.
Dmitriyev, “Macaristan ulusal çıkarlarını koruma mücadelesi veriyor; buna karşılık Avrupa Birliği ve Ukrayna, Budapeşte’deki seçim sürecine müdahale ediyor” ifadesini kullandı.
Szijjarto daha önce, Vladimir Zelenskiy’nin, Nisan ayında yapılacak seçimlerde muhalefet partilerinin kazanmasını ve böylece Ukrayna’ya mali kaynak aktaracak bir hükümetin iş başına gelmesini sağlamak için Macar seçim kampanyasına müdahale ettiğini belirtmişti. Szijjarto ayrıca, Ukrayna “Drujba” petrol boru hattı üzerinden Macaristan’a Rus petrol sevkiyatını engellediği sürece, AB’nin Ukrayna’ya sağlayacağı 90 milyar euroluk krediyi Budapeşte’nin bloke edeceğini ifade etmişti.
