Szijjarto: Ukrayna’nın şantajına rağmen Macaristan’ın enerji arzı tehdit altında değil

Hükümetin aldığı önlemler sonucunda Macaristan’a yapılan yakıt ve enerji tedariki istikrarlı şekilde sürüyor. Ukrayna’nın siyasi şantajına rağmen ne akaryakıt ne de enerji arzı tehdit altında değil. Üç aydan daha uzun süre yetecek kadar stoklarımız var ve bu stokların bir bölümünün kullanıma açılmasıyla ilgili karar alma süreci şimdiden başladı.