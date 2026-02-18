https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/szijjarto-ukraynanin-santajina-ragmen-macaristanin-enerji-arzi-tehdit-altinda-degil-1103613668.html
Szijjarto: Ukrayna’nın şantajına rağmen Macaristan’ın enerji arzı tehdit altında değil
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna’nın ‘siyasi şantaj’ olarak nitelediği adımlarına rağmen Macaristan’ın enerji güvenliğinin tehlikede... 18.02.2026, Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Budapeşte’de düzenlediği basın toplantısında Ukrayna’nın Rus petrolü transitini siyasi gerekçelerle durdurduğunu, buna yanıt olarak Budapeşte’nin Ukrayna’ya dizel sevkiyatını kestiğini, ancak ülkenin yakıt ve enerji tedarikinde risk bulunmadığını söyledi.Szijjarto daha önce Macaristan’ın Ukrayna’ya dizel sevkiyatını durdurduğunu bildirmişti. Bunun, Kiev’in Rus petrolünün “Drujba” boru hattı üzerinden Macaristan’a transitini siyasi nedenlerle yeniden başlatmamasına karşılık alındığını belirten Szijjarto, Ukrayna’nın bu yolla ülkede enerji krizi yaratmayı ve nisan ayında yapılacak seçimleri etkilemeyi amaçladığını vurgulamıştı.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna’nın ‘siyasi şantaj’ olarak nitelediği adımlarına rağmen Macaristan’ın enerji güvenliğinin tehlikede olmadığını belirtti.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Budapeşte’de düzenlediği basın toplantısında Ukrayna’nın Rus petrolü transitini siyasi gerekçelerle durdurduğunu, buna yanıt olarak Budapeşte’nin Ukrayna’ya dizel sevkiyatını kestiğini, ancak ülkenin yakıt ve enerji tedarikinde risk bulunmadığını söyledi.
Hükümetin aldığı önlemler sonucunda Macaristan’a yapılan yakıt ve enerji tedariki istikrarlı şekilde sürüyor. Ukrayna’nın siyasi şantajına rağmen ne akaryakıt ne de enerji arzı tehdit altında değil. Üç aydan daha uzun süre yetecek kadar stoklarımız var ve bu stokların bir bölümünün kullanıma açılmasıyla ilgili karar alma süreci şimdiden başladı.
Szijjarto daha önce Macaristan’ın Ukrayna’ya dizel sevkiyatını durdurduğunu bildirmişti. Bunun, Kiev’in Rus petrolünün “Drujba” boru hattı üzerinden Macaristan’a transitini siyasi nedenlerle yeniden başlatmamasına karşılık alındığını belirten Szijjarto, Ukrayna’nın bu yolla ülkede enerji krizi yaratmayı ve nisan ayında yapılacak seçimleri etkilemeyi amaçladığını vurgulamıştı.