Rusya’dan Ukrayna’nın Paralimpik boykotuna tepki: İnsanlık temellerini çiğnemeye çalışıyorlar
Sputnik Türkiye
spor
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
ukrayna
paralimpik oyunları
ukrayna dışişleri bakanlığı
boykot
uluslararası paralimpik komitesi (ipc)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, Ukraynalı yetkililerin, Rus ve Belaruslu atletlerin kendi bayrak ve marşlarıyla katılmalarına izin verilen Paralimpik Oyunlarını boykot etme yönündeki çağrılarını değerlendirdi.Zaharova, “Kiev rejimi hem Olimpiyat ilkelerini hem de insanlığın temellerini çiğnemeye çalışıyor” ifadesini kullandı.Daha önce Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve Ukrayna Spor Bakanlığı, yaptıkları ortak açıklamada, Paralimpik Oyunları organizatörlerinin Rus ve Belaruslu sporcuların ulusal sembollerini kullanmalarına izin verme kararlarını gözden geçirmedikleri takdirde, oyunları boykot edeceklerini bildirmişti.
rusya
ukrayna
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, paralimpik oyunları, ukrayna dışişleri bakanlığı, boykot, uluslararası paralimpik komitesi (ipc)
15:10 20.02.2026 (güncellendi: 15:11 20.02.2026)
Ukrayna’nın, Rus atletlerin katılımına izin verilen Paralimpik Oyunlarını boykot etme çağrısını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev rejiminin Olimpiyat ilkelerini ayaklar altına aldığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, Ukraynalı yetkililerin, Rus ve Belaruslu atletlerin kendi bayrak ve marşlarıyla katılmalarına izin verilen Paralimpik Oyunlarını boykot etme yönündeki çağrılarını değerlendirdi.
Zaharova, “Kiev rejimi hem Olimpiyat ilkelerini hem de insanlığın temellerini çiğnemeye çalışıyor” ifadesini kullandı.
Daha önce Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve Ukrayna Spor Bakanlığı, yaptıkları ortak açıklamada, Paralimpik Oyunları organizatörlerinin Rus ve Belaruslu sporcuların ulusal sembollerini kullanmalarına izin verme kararlarını gözden geçirmedikleri takdirde, oyunları boykot edeceklerini bildirmişti.