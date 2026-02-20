https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/rusyadan-ukraynanin-paralimpik-boykotuna-tepki-insanlik-temellerini-cignemeye-calisiyorlar-1103671868.html

Rusya’dan Ukrayna’nın Paralimpik boykotuna tepki: İnsanlık temellerini çiğnemeye çalışıyorlar

Ukrayna'nın, Rus atletlerin katılımına izin verilen Paralimpik Oyunlarını boykot etme çağrısını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev rejiminin... 20.02.2026

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0a/1103397810_0:16:744:435_1920x0_80_0_0_ce7c4d93f0e09767a760dccc6691fa8a.png

Rusya Dışişleri Bakanlığı Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, Ukraynalı yetkililerin, Rus ve Belaruslu atletlerin kendi bayrak ve marşlarıyla katılmalarına izin verilen Paralimpik Oyunlarını boykot etme yönündeki çağrılarını değerlendirdi.Zaharova, “Kiev rejimi hem Olimpiyat ilkelerini hem de insanlığın temellerini çiğnemeye çalışıyor” ifadesini kullandı.Daha önce Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve Ukrayna Spor Bakanlığı, yaptıkları ortak açıklamada, Paralimpik Oyunları organizatörlerinin Rus ve Belaruslu sporcuların ulusal sembollerini kullanmalarına izin verme kararlarını gözden geçirmedikleri takdirde, oyunları boykot edeceklerini bildirmişti.

