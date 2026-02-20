https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/ukraynada-himars-fuze-sistemi-vuruldu-son-bir-haftada-8-yerlesim-rusyanin-kontrolune-gecti-1103671600.html
Ukrayna’da HIMARS füze sistemi vuruldu: Son bir haftada 8 yerleşim Rusya’nın kontrolüne geçti
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus güçler, Kiev rejiminin silahlı unsurlarını ortadan kaldırmayı kararlılıkla sürdürüyor.
2026-02-20T14:50+0300
2026-02-20T14:50+0300
2026-02-20T14:52+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103284998_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9bff092f7f0913b053e445220e3d126d.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus askerler Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı bir HIMARS çoklu füze sistemini imha etti.Son bir haftanın özetini de sunan Bakanlık, özel askeri harekat bölgesinde 8 yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.Ukrayna ordusunun son bir haftadaki kaybı 8 bin 305 asker ve tanklar dahil 129 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt olarak, 14-20 Şubat haftasında yüksek hassasiyetli silahlarla düzenlenen saldırılarda Ukrayna ordusunu besleyen yakıt, enerji ve ulaşım altyapısı tesislerinin ve Ukrayna askeri sanayi işletmelerinin de dahil olduğu çok sayıda askeri hedefin yerle bir edildiğini kaydedildi.Ayrıca Rus hava savunma güçlerinin son bir hafta içerisinde düşmanın 1808 uzun menzilli İHA'sını da engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/ukraynanin-iha-teroru-devam-ediyor-zaporojye-bolgesinde-700-kisinin-bulundugu-okula-saldirdilar-1103671037.html
2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103284998_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_065a7146fa2543cf1907f803c4901e53.jpg
Ukrayna’da HIMARS füze sistemi vuruldu: Son bir haftada 8 yerleşim Rusya’nın kontrolüne geçti
14:50 20.02.2026 (güncellendi: 14:52 20.02.2026)
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus güçler, Kiev rejiminin silahlı unsurlarını ortadan kaldırmayı kararlılıkla sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rus askerler Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı bir HIMARS çoklu füze sistemini imha etti.
Son bir haftanın özetini de sunan Bakanlık, özel askeri harekat bölgesinde 8 yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.
Ukrayna ordusunun son bir haftadaki kaybı 8 bin 305 asker ve tanklar dahil 129 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt olarak, 14-20 Şubat haftasında yüksek hassasiyetli silahlarla düzenlenen saldırılarda Ukrayna ordusunu besleyen yakıt, enerji ve ulaşım altyapısı tesislerinin ve Ukrayna askeri sanayi işletmelerinin de dahil olduğu çok sayıda askeri hedefin yerle bir edildiğini kaydedildi.
Ayrıca Rus hava savunma güçlerinin son bir hafta içerisinde düşmanın 1808 uzun menzilli İHA’sını da engelledi.