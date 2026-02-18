Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Sıra Polonya’da mı?: Nüfusun yüzde 90’ı çocuklara sosyal medya sınırı istiyor
Sıra Polonya’da mı?: Nüfusun yüzde 90’ı çocuklara sosyal medya sınırı istiyor
Polonya’da yapılan yeni bir kamuoyu araştırması, toplumun ezici çoğunluğunun çocukların sosyal medya kullanımına sınırlama getirilmesini istediğini ortaya... 18.02.2026, Sputnik Türkiye
Polonya’nın kamu yayıncısı TVP World’ün aktardığına göre, kamuoyu araştırma kuruluşu CBOS tarafından Dziennik Gazeta Prawna için yapılan ankette dikkat çekici sonuçlar elde edildi.9–11 Şubat 2026 tarihleri arasında ülke genelinde 18 yaş üstü 1000 kişiyle yapılan araştırma, Polonya toplumunda reşit olmayan kullanıcıların korunması yönünde güçlü bir eğilim bulunduğunu gösterdi.Katılımcıların:Bu tablo, Polonya’da çocukların dijital platformlara erişimi konusunda ciddi bir toplumsal hassasiyet oluştuğunu ortaya koyuyor.Uzmanlardan uyarı: “Platform kuralları yeterli değil”Araştırmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Dijital Vatandaşlık Enstitüsü Vakfı Başkanı Magdalena Bigaj, mevcut düzenlemelerin yetersizliğine dikkat çekti.Bigaj, erişim sınırlamalarının şu anda hukuki temele değil, büyük ölçüde platformların kendi kurallarına dayandığını belirterek, “Bu kurallar pratikte zayıf uygulanıyor. Anket sonuçları, erişimin sınırlandırılmasının artık toplumsal bir norm hâline gelmeye başladığını gösteriyor” dedi.Yaş doğrulama zorunluluğu gündemdePolonya ulusal medyasına yansıyan bilgilere göre, ülke kurumları sosyal medya şirketlerine yaş doğrulama sistemi zorunluluğu getirecek düzenlemeler üzerinde çalışıyor.Planlanan sistemle:Bu adım, çocuk güvenliği, dijital düzenleme ve sosyal medya yasası tartışmalarını Avrupa genelinde hızlandırabilir.Avrupa genelinde benzer tartışmalarPolonya’daki tablo, Avrupa’da yükselen eğilimin parçası olarak değerlendiriliyor. Özellikle İngiltere’de de 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik kısıtlama tartışmaları sürüyor.Uzmanlara göre bu gelişmeler, Avrupa Birliği içinde reşit olmayanların dijital platformlara erişimine dair daha sıkı ve bağlayıcı düzenlemelerin gündeme gelmesine yol açabilir.
Sıra Polonya'da mı?: Nüfusun yüzde 90'ı çocuklara sosyal medya sınırı istiyor

13:13 18.02.2026
Polonya’da yapılan yeni bir kamuoyu araştırması, toplumun ezici çoğunluğunun çocukların sosyal medya kullanımına sınırlama getirilmesini istediğini ortaya koydu. CBOS tarafından gerçekleştirilen ankete göre katılımcıların yüzde 90,7’si, reşit olmayanların sosyal medya erişiminin kısıtlanması gerektiğini savunuyor.
Polonya’nın kamu yayıncısı TVP World’ün aktardığına göre, kamuoyu araştırma kuruluşu CBOS tarafından Dziennik Gazeta Prawna için yapılan ankette dikkat çekici sonuçlar elde edildi.
9–11 Şubat 2026 tarihleri arasında ülke genelinde 18 yaş üstü 1000 kişiyle yapılan araştırma, Polonya toplumunda reşit olmayan kullanıcıların korunması yönünde güçlü bir eğilim bulunduğunu gösterdi.
Katılımcıların:
%36’sı 15 yaş altına koşulsuz yasak,
%21’i 12 yaş altına tam yasak,
%23’ü ebeveyn izniyle erişim,
%11’i tüm reşit olmayanlara koşulsuz yasak,
%5’i hiçbir sınırlama olmamasını savundu.
%4’ü ise görüş bildirmedi.
Bu tablo, Polonya’da çocukların dijital platformlara erişimi konusunda ciddi bir toplumsal hassasiyet oluştuğunu ortaya koyuyor.

Uzmanlardan uyarı: “Platform kuralları yeterli değil”

Araştırmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Dijital Vatandaşlık Enstitüsü Vakfı Başkanı Magdalena Bigaj, mevcut düzenlemelerin yetersizliğine dikkat çekti.
Bigaj, erişim sınırlamalarının şu anda hukuki temele değil, büyük ölçüde platformların kendi kurallarına dayandığını belirterek, “Bu kurallar pratikte zayıf uygulanıyor. Anket sonuçları, erişimin sınırlandırılmasının artık toplumsal bir norm hâline gelmeye başladığını gösteriyor” dedi.

Yaş doğrulama zorunluluğu gündemde

Polonya ulusal medyasına yansıyan bilgilere göre, ülke kurumları sosyal medya şirketlerine yaş doğrulama sistemi zorunluluğu getirecek düzenlemeler üzerinde çalışıyor.
Planlanan sistemle:
Platformlara girişte kimlik doğrulama güçlendirilecek,
Reşit olmayan kullanıcıların yaşını gizleyerek hesap açması engellenecek,
Çocuk kullanıcıların çevrimiçi risklere maruz kalması azaltılacak.
Bu adım, çocuk güvenliği, dijital düzenleme ve sosyal medya yasası tartışmalarını Avrupa genelinde hızlandırabilir.

Avrupa genelinde benzer tartışmalar

Polonya’daki tablo, Avrupa’da yükselen eğilimin parçası olarak değerlendiriliyor. Özellikle İngiltere’de de 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik kısıtlama tartışmaları sürüyor.
Uzmanlara göre bu gelişmeler, Avrupa Birliği içinde reşit olmayanların dijital platformlara erişimine dair daha sıkı ve bağlayıcı düzenlemelerin gündeme gelmesine yol açabilir.
