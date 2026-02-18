https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/sira-polonyada-mi-nufusun-yuzde-90i-cocuklara-sosyal-medya-siniri-istiyor-1103599704.html

Sıra Polonya’da mı?: Nüfusun yüzde 90’ı çocuklara sosyal medya sınırı istiyor

Sıra Polonya’da mı?: Nüfusun yüzde 90’ı çocuklara sosyal medya sınırı istiyor

Sputnik Türkiye

Polonya’da yapılan yeni bir kamuoyu araştırması, toplumun ezici çoğunluğunun çocukların sosyal medya kullanımına sınırlama getirilmesini istediğini ortaya... 18.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-18T13:13+0300

2026-02-18T13:13+0300

2026-02-18T13:13+0300

dünya

avrupa birliği

polonya

sosyal medya

sosyal medya fenomeni

sosyal medya yasası

sosyal medya düzenlemesi

sosyal medya akımı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103062800_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_018edbc33f50ca5390547f2efd886a96.jpg

Polonya’nın kamu yayıncısı TVP World’ün aktardığına göre, kamuoyu araştırma kuruluşu CBOS tarafından Dziennik Gazeta Prawna için yapılan ankette dikkat çekici sonuçlar elde edildi.9–11 Şubat 2026 tarihleri arasında ülke genelinde 18 yaş üstü 1000 kişiyle yapılan araştırma, Polonya toplumunda reşit olmayan kullanıcıların korunması yönünde güçlü bir eğilim bulunduğunu gösterdi.Katılımcıların:Bu tablo, Polonya’da çocukların dijital platformlara erişimi konusunda ciddi bir toplumsal hassasiyet oluştuğunu ortaya koyuyor.Uzmanlardan uyarı: “Platform kuralları yeterli değil”Araştırmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Dijital Vatandaşlık Enstitüsü Vakfı Başkanı Magdalena Bigaj, mevcut düzenlemelerin yetersizliğine dikkat çekti.Bigaj, erişim sınırlamalarının şu anda hukuki temele değil, büyük ölçüde platformların kendi kurallarına dayandığını belirterek, “Bu kurallar pratikte zayıf uygulanıyor. Anket sonuçları, erişimin sınırlandırılmasının artık toplumsal bir norm hâline gelmeye başladığını gösteriyor” dedi.Yaş doğrulama zorunluluğu gündemdePolonya ulusal medyasına yansıyan bilgilere göre, ülke kurumları sosyal medya şirketlerine yaş doğrulama sistemi zorunluluğu getirecek düzenlemeler üzerinde çalışıyor.Planlanan sistemle:Bu adım, çocuk güvenliği, dijital düzenleme ve sosyal medya yasası tartışmalarını Avrupa genelinde hızlandırabilir.Avrupa genelinde benzer tartışmalarPolonya’daki tablo, Avrupa’da yükselen eğilimin parçası olarak değerlendiriliyor. Özellikle İngiltere’de de 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik kısıtlama tartışmaları sürüyor.Uzmanlara göre bu gelişmeler, Avrupa Birliği içinde reşit olmayanların dijital platformlara erişimine dair daha sıkı ve bağlayıcı düzenlemelerin gündeme gelmesine yol açabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/medinskiy-cenevredeki-muzakereler-agirdi-ancak-profesyonelceydi-1103599004.html

polonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa birliği, polonya, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya akımı