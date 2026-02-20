https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/ingiltere-abdyi-reddetti-diego-garciayi-kullanmak-uluslararasi-hukuka-aykiri-1103649222.html

İngiltere, ABD'yi reddetti: 'Diego Garcia'yı kullanmak uluslararası hukuka aykırı'

20.02.2026

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer görüşmelerde anlaşma yapılmaması durumunda İran'a saldırı tehditleri devam ederken, Trump dün sosyal medya hesabından ABD'nin Hint Okyanusu'nda bulunan ve İngiltere'nin denizaşırı toprağı olan Diego Garcia adasını kullanmak zorunda kalabileceğini söylemişti.ABD medyası Times'ın haberine göre İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Trump'ın Amerikan uçaklarının İran'a saldırmak için İngiliz üslerini kullanmasına izin verme talebini, bunun uluslararası hukuka aykırı olacağını söyleyerek reddetti.Haberde, Washington ile uzun süredir yürürlükte olan anlaşmaların şartlarına göre, bu üsler yalnızca hükümetle önceden kararlaştırılmış üçüncü ülkelere karşı askeri operasyonlar için kullanılabilir olduğu ifade edildi.Washington ile yaşanan anlaşmazlıkta, Starmer'ın Trump'a İngiltere'nin Diego Garcia ve Gloucestershire'daki RAF Fairford tesislerinin kullanımına izin vermeyeceğini söylediği bildiriliyor. Söz konusu tesislerin, Amerika'nın Avrupa'daki ağır bombardıman uçakları filosuna ev sahipliği yaptığı ifade ediliyor.

