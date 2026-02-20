Türkiye
Trump: İran'ın ABD ile anlaşma yapması için en fazla 15 günü var
Trump: İran'ın ABD ile anlaşma yapması için en fazla 15 günü var
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a en fazla 15 gün verdiğini söyleyerek, anlaşma yapılmazsa durumun 'İran için talihsiz' olacağını öne sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İran'ın ABD ile anlaşmaya varması için en fazla 15 günü olduğunu söyledi.Konuşmasında Trump, "On gün yeterli olur. 10, 15 gün. Neredeyse en fazla bu kadar. Ya bir anlaşma yapacağız ya da onlar için talihsiz olacak" ifadelerini kullandı.Barış Kurulu’nun açılış toplantısında konuşan Trump, “Belki bir adım daha ileri gitmemiz gerekebilir ya da gerekmeyebilir. Belki de bir anlaşma yapacağız. Muhtemelen önümüzdeki 10 gün içinde öğreneceksiniz” ifadelerini kullanmıştı.
03:26 20.02.2026
© Murat GökABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a en fazla 15 gün verdiğini söyleyerek, anlaşma yapılmazsa durumun 'İran için talihsiz' olacağını öne sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İran'ın ABD ile anlaşmaya varması için en fazla 15 günü olduğunu söyledi.
Konuşmasında Trump, "On gün yeterli olur. 10, 15 gün. Neredeyse en fazla bu kadar. Ya bir anlaşma yapacağız ya da onlar için talihsiz olacak" ifadelerini kullandı.
Barış Kurulu’nun açılış toplantısında konuşan Trump, “Belki bir adım daha ileri gitmemiz gerekebilir ya da gerekmeyebilir. Belki de bir anlaşma yapacağız. Muhtemelen önümüzdeki 10 gün içinde öğreneceksiniz” ifadelerini kullanmıştı.
