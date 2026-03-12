https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/bahceliden-iran-aciklamasi-her-turlu-senaryoya-hazirlikli-olmaliyiz-1104215992.html

Bahçeli'den 'İran' açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız

MHP lideri Bahçeli "ABD-İsrail ortaklığının askeri, siyasi ve ekonomik külfeti artıkça, bilhassa iç kamuoylarının İran savaşıyla ilgili kategorik itirazları... 12.03.2026, Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katıldığı bir iftar programında yaptığı konuşmada "Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız" dedi.İran gündemiyle ilgili değerlendirme yapan Bahçeli "ABD-İsrail ortaklığının askeri, siyasi ve ekonomik külfeti artıkça, bilhassa iç kamuoylarının İran savaşıyla ilgili kategorik itirazları yükseldikçe etrafımızda biriken tehlike daha da yoğunlaşacaktır. Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız" ifadelerini kullandı.Bahçeli ateşkes ağrısında bulunarak, “Yol yakınken ateşkes rejimi devreye girmelidir. Eller tetik yerine uzlaşma gayesiyle birleşmelidir” ifadelerini kullandı."Herkesi uyarıyorum, ABD-İsrail, İran’dan elini çekmelidir. Aksi halde dünya ve beşeriyet çok ağır bir bedel ödeyecektir" diyen Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

