Yunanistan sığınmacılar için sınır dışı merkezleri kuracak
Yunanistan Göç Bakanı dün (18 Şubat) yaptığı açıklamada, iltica başvuruları reddedilen göçmenler için üçüncü ülkelerde, büyük olasılıkla Afrika'da, sınır dışı etme merkezleri kurmak üzere dört Avrupa ülkesiyle birlikte çalıştığını söyledi.Thanos Plevris, Yunan devlet televizyonu ERT'ye yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın Almanya, Hollanda, Avusturya ve Danimarka ile "tercihen Afrika'da" sözde geri dönüş merkezleri oluşturmak için çalıştığını söyledi. Almanya, Hollanda, Avusturya ve Danimarka dahil beş ülkenin bakanlarının konuyu görüşmek üzere zaten bir araya geldiğini ve teknik ekiplerin önümüzdeki hafta toplanacağını belirtti.Plevris, "Artık teorik olarak değil, pratik olarak konuşuyoruz" dedi. Geri dönüş merkezlerine ev sahipliği yapması düşünülen ülkeleri belirtmeyen Plevris, Afrika kıtasının seçilmesinin "bağlayıcı olmadığını" söyledi. Geri dönüş merkezlerinin kurulabileceği ülkelerle doğrudan görüşenlerin büyük Avrupa ülkeleri olduğunu belirten Plevris, "ancak biz de katılıyoruz," diye ekledi.Bakan, geri gönderme merkezlerinin, sığınma başvuruları reddedilen ve menşe ülkeleri tarafından geri kabul edilmeyen kişiler için kullanılacağını açıkladı. Bu merkezlerin varlığının, sığınma hakkı verilme olasılığı düşük olan potansiyel göçmenler için caydırıcı bir unsur olacağını söyledi. Bakan Plevris, ilk planın önümüzdeki birkaç ay içinde yürürlüğe girmesinin hedeflendiğini, ancak bu tür geri gönderme merkezlerinin ne zaman faaliyete geçebileceğinin henüz net olmadığını belirtti.
