Sakız Adası açıklarında facia: Göçmen botu Yunan sahil güvenlik gemisiyle çarpıştı

Sakız Adası açıklarında facia: Göçmen botu Yunan sahil güvenlik gemisiyle çarpıştı

Sakız Adası açıklarında Yunanistan sahil güvenlik gemisi ile göçmenleri taşıyan bir botun çarpışması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Olayda çok sayıda kişi... 04.02.2026, Sputnik Türkiye

Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sakız Adası’nın Mirsinidiu bölgesi açıklarında göçmenleri taşıyan bir bot ile sahil güvenlik gemisi çarpıştı. Çarpışmanın ardından bottaki tüm göçmenlerin denize düştüğü aktarıldı.Yunan Devlet Televizyonu ERT, kazada 14 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini bildirdi. Olayda iki sahil güvenlik görevlisinin de yaralandığı belirtildi.Sağ kurtulan 24 düzensiz göçmenin Sakız Devlet Hastanesi’ne götürüldüğü, denizde kaybolan kişilere ulaşmak için bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı ifade edildi.

