Tedesco: İlk yarı 4-0 veya 5-0 olabilirdi, mağlubiyeti hak ettik
Tedesco: İlk yarı 4-0 veya 5-0 olabilirdi, mağlubiyeti hak ettik
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Nottingham Forest karşısında yenilgiyi hak ettiklerini söyledi.
UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, sahasında Nottingham Forest’a 3-0 mağlup oldu.Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, “Bugünkü mağlubiyeti hak ettik. İlk yarı 4-0 veya 5-0 olabilirdi. Doğru düzgün pozisyon üretemedik” ifadelerini kullandı.Rakibin teknik direktör değişikliğine de değinen Tedesco, maç öncesinde belirsizlik yaşadıklarını belirterek, “Bugünkü maça çıkarken bizi neyin beklediğini bilmiyorduk. Çünkü teknik direktörlerini değiştirmişlerdi. İlk 15 dakika bunun sıkıntısını yaşadık” dedi.Sarı-lacivertliler, aldığı bu sonuçla tur şansını zora soktu.
Tedesco: İlk yarı 4-0 veya 5-0 olabilirdi, mağlubiyeti hak ettik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Nottingham Forest karşısında yenilgiyi hak ettiklerini söyledi.
UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, sahasında Nottingham Forest’a 3-0 mağlup oldu.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, “Bugünkü mağlubiyeti hak ettik. İlk yarı 4-0 veya 5-0 olabilirdi. Doğru düzgün pozisyon üretemedik” ifadelerini kullandı.
Rakibin teknik direktör değişikliğine de değinen Tedesco, maç öncesinde belirsizlik yaşadıklarını belirterek, “Bugünkü maça çıkarken bizi neyin beklediğini bilmiyorduk. Çünkü teknik direktörlerini değiştirmişlerdi. İlk 15 dakika bunun sıkıntısını yaşadık” dedi.
Sarı-lacivertliler, aldığı bu sonuçla tur şansını zora soktu.
