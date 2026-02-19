https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/fenerbahce-sahasinda-nottingham-foresta-maglup-oldu-1103646542.html

Tur şansını zora soktu: Fenerbahçe sahasında Nottingham Forest'a mağlup oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'a evinde 3-0 yenildi. 19.02.2026, Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu.Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, 21. dakikada Murillo'nun golüyle yenik duruma düştü. Fenerbahçe, 43. dakikada Igor Jesus'un golüyle soyunma odasına 2-0 mağlup girdi.İkinci yarıda ise sarı lacivertliler, 50. dakikada bu kez Morgan Gibbs-White'ın golüyle 3-0 yenik duruma düştü. Kalan bölümde de pozisyon üretemeyen ve kalesinde tehlikeler yaşayan Fenerbahçe sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.Karşılaşmanın rövanşı 26 Şubat Perşembe günü İngiltere'de oynanacak.Fenerbahçe'nin takım kaptanı Milan Skriniar, 26. dakikada yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı. Oosterwolde ve Fred cezalı duruma düştüMüsabakanın 69. dakikasında sarı kart gören Jayden Oosterwolde ve 90+1. dakikasında kart gören Fred rövanşta forma giyemeyecek.Fenerbahçe bu sezon sahasında ilk kez kalesinde 3 gol gördü.

