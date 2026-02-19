https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/rus-disisleri-diplomatik-mulklerimize-aninda-el-koyan-abd-epsteinin-ciftligine-giremiyor-1103626883.html

Rus Dışişleri: Diplomatik mülklerimize anında el koyan ABD, Epstein'in çiftliğine giremiyor

Rus Dışişleri: Diplomatik mülklerimize anında el koyan ABD, Epstein'in çiftliğine giremiyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Epstein’in işlediği suçları araştıran ABD’li kongre üyelerinin suçların işlendiği çiftliğe erişim izni almaya çalıştığı haberine... 19.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-19T11:43+0300

2026-02-19T11:43+0300

2026-02-19T11:53+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

abd

abd kongresi

jeffrey epstein

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103499870_0:127:3190:1921_1920x0_80_0_0_da0a20548768ee593e31e985e90441e8.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, ABD’li yetkililerin 2016’da Rusya’nın diplomatik mülklerine el koymak için hızla harekete geçtiğini hatırlatarak pedofili suçlusu Jeffrey Epstein’in çiftliğine erişilemediğine dikkat çekti.Epstein ve yakın çevresinin işlediği suçları araştıran ABD’li kongre üyelerinin pedofilinin sahibi olduğu çiftliğe erişim izni almak için çalıştığı yönündeki habere dikkat çeken Zaharova, bu bağlamda, 2016'da seçimleri kaybeden eski Başkanı Barack Obama'nın Rusya’nın ABD’deki diplomatik mülklerine el koyduğunu hatırlattı.Rusya’nın ABD’de el konulan mülkleri sıralayan Zaharova, “İlk iki konuta erişim sorunu yetkililer tarafından derhal, 24 saat içinde, çözüldü. Çalışanlarımız ve aile üyeleri, 72 saat içinde acilen ABD’yi terk etmek zorunda kaldılar” diye yazdı.Ayrıca 2012 yılında Rus yetkililerin, Amerikalılar tarafından evlat edinilen Rus çocukların büyük sorunlar yaşadığı Montana'daki ‘Ranch for Kids’ yetimhanesini ziyaret etmeye çalıştığını hatırlatan Zaharova, “Kapı eşiğinden içeri girmelerine izin verilmedi ve ABD yönetimi bu ‘kuruma’ erişim sağlayamadı” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/abd-ordusu-irana-saldiri-hazirliklarini-tamamliyor-yetkililer-cumartesi-dedi-1103622300.html

rusya

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, abd kongresi, jeffrey epstein