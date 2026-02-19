Rus Dışişleri: Diplomatik mülklerimize anında el koyan ABD, Epstein'in çiftliğine giremiyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/rus-disisleri-diplomatik-mulklerimize-aninda-el-koyan-abd-epsteinin-ciftligine-giremiyor-1103626883.html
19.02.2026
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, ABD'li yetkililerin 2016'da Rusya'nın diplomatik mülklerine el koymak için hızla harekete geçtiğini hatırlatarak pedofili suçlusu Jeffrey Epstein'in çiftliğine erişilemediğine dikkat çekti.Epstein ve yakın çevresinin işlediği suçları araştıran ABD'li kongre üyelerinin pedofilinin sahibi olduğu çiftliğe erişim izni almak için çalıştığı yönündeki habere dikkat çeken Zaharova, bu bağlamda, 2016'da seçimleri kaybeden eski Başkanı Barack Obama'nın Rusya'nın ABD'deki diplomatik mülklerine el koyduğunu hatırlattı.Rusya'nın ABD'de el konulan mülkleri sıralayan Zaharova, "İlk iki konuta erişim sorunu yetkililer tarafından derhal, 24 saat içinde, çözüldü. Çalışanlarımız ve aile üyeleri, 72 saat içinde acilen ABD'yi terk etmek zorunda kaldılar" diye yazdı.Ayrıca 2012 yılında Rus yetkililerin, Amerikalılar tarafından evlat edinilen Rus çocukların büyük sorunlar yaşadığı Montana'daki 'Ranch for Kids' yetimhanesini ziyaret etmeye çalıştığını hatırlatan Zaharova, "Kapı eşiğinden içeri girmelerine izin verilmedi ve ABD yönetimi bu 'kuruma' erişim sağlayamadı" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
11:43 19.02.2026 (güncellendi: 11:53 19.02.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Epstein’in işlediği suçları araştıran ABD’li kongre üyelerinin suçların işlendiği çiftliğe erişim izni almaya çalıştığı haberine dikkat çekti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, ABD’li yetkililerin 2016’da Rusya’nın diplomatik mülklerine el koymak için hızla harekete geçtiğini hatırlatarak pedofili suçlusu Jeffrey Epstein’in çiftliğine erişilemediğine dikkat çekti.
Epstein ve yakın çevresinin işlediği suçları araştıran ABD’li kongre üyelerinin pedofilinin sahibi olduğu çiftliğe erişim izni almak için çalıştığı yönündeki habere dikkat çeken Zaharova, bu bağlamda, 2016'da seçimleri kaybeden eski Başkanı Barack Obama'nın Rusya’nın ABD’deki diplomatik mülklerine el koyduğunu hatırlattı.
Rusya’nın ABD’de el konulan mülkleri sıralayan Zaharova, “İlk iki konuta erişim sorunu yetkililer tarafından derhal, 24 saat içinde, çözüldü. Çalışanlarımız ve aile üyeleri, 72 saat içinde acilen ABD’yi terk etmek zorunda kaldılar” diye yazdı.
Ayrıca 2012 yılında Rus yetkililerin, Amerikalılar tarafından evlat edinilen Rus çocukların büyük sorunlar yaşadığı Montana'daki ‘Ranch for Kids’ yetimhanesini ziyaret etmeye çalıştığını hatırlatan Zaharova, “Kapı eşiğinden içeri girmelerine izin verilmedi ve ABD yönetimi bu ‘kuruma’ erişim sağlayamadı” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Tecrübemizden biliyoruz, söz konusu ‘el koymak ve içeri girmek’ olunca ABD kurumlarına bir gün yetiyor, ancak işlerine yaradığında kapıdan geçirmiyorlar, hatta silahla tehdit ediyorlar. Bu durum, 2012'de Teksas'ta, AGİT seçim gözlem misyonu katılımcılarının başına gelmişti. Eyalet savcısı, oy verme merkezlerine 30 metreden fazla yaklaşmaları halinde onları cezai kovuşturmayla tehdit etmişti. Bahislerinizi yapın beyler: Kongre üyeleri Epstein'in çiftliğine ‘erişim’ sağlayacak mı, yoksa bu farklı bir mesele mi?