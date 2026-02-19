https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/abd-ordusu-irana-saldiri-hazirliklarini-tamamliyor-yetkililer-cumartesi-dedi-1103622300.html
ABD ordusu İran'a saldırı hazırlıklarını tamamlıyor: Yetkililer ‘Cumartesi’ dedi
ABD ordusu İran'a saldırı hazırlıklarını tamamlıyor: Yetkililer ‘Cumartesi’ dedi
Sputnik Türkiye
ABD ordusunun Cumartesi gibi yakın bir tarihte İran'a saldırmaya hazır hale geleceği, ancak Başkan Donald Trump’ın henüz bu yönde bir karar almadığı... 19.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-19T09:51+0300
2026-02-19T09:51+0300
2026-02-19T09:54+0300
dünya
ortadoğu
abd
abd ordusu
donald trump
i̇ran
cbs news
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/17/1102083139_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_aeefe8bbaafe37b88737d85f584580bf.jpg
CBS News televizyonu, kaynaklarından aktardığı haberinde, ABD ordusunun Ortadoğu’daki hazırlık çalışmalarında sona gelindiğini yazdı.Haberde, “Üst düzey ulusal güvenlik yetkilileri, Başkan Trump'a ordunun Cumartesi gibi erken bir tarihte İran'a yönelik olası saldırılara hazır olduğunu bildirdi” ifadesine yer verildi.Operasyonun tarihinin henüz belirlenmediğini kaydeden televizyon, saldırının başlaması durumunda bir iki günle sınırlı kalmayacağı tahmininde bulundu.ABD Başkanı Donald Trump’ın henüz saldırıya ilişkin nihai karar vermediği belirtildi.Daha önce Trump, İran'ın anlaşmayı reddetmesi halinde Washington'ın “ikinci aşamaya” geçeceğini ve bunun Tahran için “çok zor" olacağını belirtmişti.Washington ve Tahran arasında İran nükleer programı konusunda yapılan son görüşmeler Cenevre'de gerçekleşti. ABD heyetini Özel Temsilci Steve Witkoff başkanlık ederken, İran'ı Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi temsil etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/kim-jong-un-yeni-coklu-roketatarin-direksiyonuna-gecti-1103621223.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/17/1102083139_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_400c73016f1d7f7054a6c80855063cdf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, abd, abd ordusu, donald trump, i̇ran, cbs news
ortadoğu, abd, abd ordusu, donald trump, i̇ran, cbs news
ABD ordusu İran'a saldırı hazırlıklarını tamamlıyor: Yetkililer ‘Cumartesi’ dedi
09:51 19.02.2026 (güncellendi: 09:54 19.02.2026)
ABD ordusunun Cumartesi gibi yakın bir tarihte İran'a saldırmaya hazır hale geleceği, ancak Başkan Donald Trump’ın henüz bu yönde bir karar almadığı belirtildi.
CBS News televizyonu, kaynaklarından aktardığı haberinde, ABD ordusunun Ortadoğu’daki hazırlık çalışmalarında sona gelindiğini yazdı.
Haberde, “Üst düzey ulusal güvenlik yetkilileri, Başkan Trump'a ordunun Cumartesi gibi erken bir tarihte İran'a yönelik olası saldırılara hazır olduğunu bildirdi” ifadesine yer verildi.
Operasyonun tarihinin henüz belirlenmediğini kaydeden televizyon, saldırının başlaması durumunda bir iki günle sınırlı kalmayacağı tahmininde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın henüz saldırıya ilişkin nihai karar vermediği belirtildi.
Daha önce Trump, İran'ın anlaşmayı reddetmesi halinde Washington'ın “ikinci aşamaya” geçeceğini ve bunun Tahran için “çok zor" olacağını belirtmişti.
Washington ve Tahran arasında İran nükleer programı konusunda yapılan son görüşmeler Cenevre'de gerçekleşti. ABD heyetini Özel Temsilci Steve Witkoff başkanlık ederken, İran'ı Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi temsil etti.