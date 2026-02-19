Türkiye
ABD ordusu İran'a saldırı hazırlıklarını tamamlıyor: Yetkililer ‘Cumartesi’ dedi
CBS News televizyonu, kaynaklarından aktardığı haberinde, ABD ordusunun Ortadoğu’daki hazırlık çalışmalarında sona gelindiğini yazdı.Haberde, “Üst düzey ulusal güvenlik yetkilileri, Başkan Trump'a ordunun Cumartesi gibi erken bir tarihte İran'a yönelik olası saldırılara hazır olduğunu bildirdi” ifadesine yer verildi.Operasyonun tarihinin henüz belirlenmediğini kaydeden televizyon, saldırının başlaması durumunda bir iki günle sınırlı kalmayacağı tahmininde bulundu.ABD Başkanı Donald Trump’ın henüz saldırıya ilişkin nihai karar vermediği belirtildi.Daha önce Trump, İran'ın anlaşmayı reddetmesi halinde Washington'ın “ikinci aşamaya” geçeceğini ve bunun Tahran için “çok zor" olacağını belirtmişti.Washington ve Tahran arasında İran nükleer programı konusunda yapılan son görüşmeler Cenevre'de gerçekleşti. ABD heyetini Özel Temsilci Steve Witkoff başkanlık ederken, İran'ı Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi temsil etti.
i̇ran
ABD ordusu İran'a saldırı hazırlıklarını tamamlıyor: Yetkililer ‘Cumartesi’ dedi

09:51 19.02.2026 (güncellendi: 09:54 19.02.2026)
© U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason IsABD Donanması uçak gemisi saldırı grubu
ABD ordusunun Cumartesi gibi yakın bir tarihte İran'a saldırmaya hazır hale geleceği, ancak Başkan Donald Trump’ın henüz bu yönde bir karar almadığı belirtildi.
CBS News televizyonu, kaynaklarından aktardığı haberinde, ABD ordusunun Ortadoğu’daki hazırlık çalışmalarında sona gelindiğini yazdı.
Haberde, “Üst düzey ulusal güvenlik yetkilileri, Başkan Trump'a ordunun Cumartesi gibi erken bir tarihte İran'a yönelik olası saldırılara hazır olduğunu bildirdi” ifadesine yer verildi.
Operasyonun tarihinin henüz belirlenmediğini kaydeden televizyon, saldırının başlaması durumunda bir iki günle sınırlı kalmayacağı tahmininde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın henüz saldırıya ilişkin nihai karar vermediği belirtildi.
Daha önce Trump, İran'ın anlaşmayı reddetmesi halinde Washington'ın “ikinci aşamaya” geçeceğini ve bunun Tahran için “çok zor" olacağını belirtmişti.
Washington ve Tahran arasında İran nükleer programı konusunda yapılan son görüşmeler Cenevre'de gerçekleşti. ABD heyetini Özel Temsilci Steve Witkoff başkanlık ederken, İran'ı Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi temsil etti.
