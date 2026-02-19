Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/nottingham-forest-fenerbahce-maci-oncesi-taraftarlarini-uyardi-geleneklere-saygi-gosterin-1103641997.html
Nottingham Forest, Fenerbahçe maçı öncesi taraftarlarını uyardı: 'Geleneklere saygı gösterin'
Nottingham Forest, Fenerbahçe maçı öncesi taraftarlarını uyardı: 'Geleneklere saygı gösterin'
Fenerbahçe ve Nottingham Forest arasında UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanacak mücadele, Chobani Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak. Maç öncesi İngiliz...
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, İngiliz ekibi Nottingham Forest’ı konuk edecek.Chobani Stadyumu’nda saat 20.45’te başlayacak maç öncesi Nottingham Forest, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taraftarlarına buluşma noktası olarak Sultanahmet Meydanı’nı işaret etti. Kulüp, ramazan ayının ilk günü dolayısıyla yerel geleneklere saygı gösterilmesi amacıyla meydanda alkol tüketilmemesi yönünde uyarıda bulundu.
Nottingham Forest, Fenerbahçe maçı öncesi taraftarlarını uyardı: 'Geleneklere saygı gösterin'

18:32 19.02.2026
© AASultanahmet
Sultanahmet - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2026
© AA
Fenerbahçe ve Nottingham Forest arasında UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanacak mücadele, Chobani Stadyumu’nda saat 20.45’te başlayacak. Maç öncesi İngiliz ekibi taraftarlarını ramazan ayı nedeniyle uyardı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, İngiliz ekibi Nottingham Forest’ı konuk edecek.
Chobani Stadyumu’nda saat 20.45’te başlayacak maç öncesi Nottingham Forest, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taraftarlarına buluşma noktası olarak Sultanahmet Meydanı’nı işaret etti.
Kulüp, ramazan ayının ilk günü dolayısıyla yerel geleneklere saygı gösterilmesi amacıyla meydanda alkol tüketilmemesi yönünde uyarıda bulundu.
Fenerbahçe-Erzurumspor - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2026
SPOR
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Nottingham Forest'ı ağırlayacak
Dün, 10:52
