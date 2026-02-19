Nottingham Forest, Fenerbahçe maçı öncesi taraftarlarını uyardı: 'Geleneklere saygı gösterin'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/nottingham-forest-fenerbahce-maci-oncesi-taraftarlarini-uyardi-geleneklere-saygi-gosterin-1103641997.html
Fenerbahçe ve Nottingham Forest arasında UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanacak mücadele, Chobani Stadyumu’nda saat 20.45’te başlayacak. Maç öncesi İngiliz... 19.02.2026, Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, İngiliz ekibi Nottingham Forest’ı konuk edecek.Chobani Stadyumu’nda saat 20.45’te başlayacak maç öncesi Nottingham Forest, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taraftarlarına buluşma noktası olarak Sultanahmet Meydanı’nı işaret etti. Kulüp, ramazan ayının ilk günü dolayısıyla yerel geleneklere saygı gösterilmesi amacıyla meydanda alkol tüketilmemesi yönünde uyarıda bulundu.
