Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Nottingham Forest'ı ağırlayacak

18.02.2026

UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, lig aşamasını 19. sırada tamamladı. Chobani Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı, 20.45'te TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Nottingham Forest ise 14 puanla 13. oldu.Bu turu geçen takım, bir sonraki ayakta Danimarka'nın Midtjylland ya da İspanya'nın Real Betis ekibiyle eşleşecek.Fenerbahçe'de 2 eksikFenerbahçe'de Nottingham Forest maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor.Ayak bileğinden ameliyat olan Edson Alvarez yarın takımdaki yerini alamayacak. Sakatlığını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Archie Brown ise riske edilmeyecek. Teknik direktör Demonico Tedesco, Brown'ı maç kadrosuna alabilir ancak oynatmayı planlamıyor.2 oyuncu kart sınırındaFenerbahçe'de Nottingham Forest mücadelesi öncesinde 2 oyuncu sarı kart sınırında.İkişer sarı kartı bulunan Nelson Semedo ve Oğuz Aydın, yarınki maçta kart görmeleri halinde 26 Şubat'ta İngiltere'de oynanacak rövanş müsabakasında forma giyemeyecek.UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçları yarın oynanacakAvrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 play-off turunu geçen takım, bir sonraki ayakta Danimarka'nın Midtjylland ya da İspanya'nın Real Betis ekibiyle eşleşecek.UEFA Avrupa Ligi'nde yarınki son 16 play-off turu ilk maçlarının programı (TSİ) şu şekilde:

