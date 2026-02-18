https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/fenerbahce-uefa-avrupa-liginde-yarin-nottingham-foresti-agirlayacak-1103593621.html
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Nottingham Forest'ı ağırlayacak
Fenerbahçe, yarın UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka... 18.02.2026
2026-02-18T10:52+0300
2026-02-18T10:52+0300
2026-02-18T10:52+0300
spor
uefa avrupa ligi
fenerbahçe
nottingham forest
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/06/1103306286_0:201:2927:1847_1920x0_80_0_0_49ae1080700a8046e25a0f26c7352546.jpg
UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, lig aşamasını 19. sırada tamamladı. Chobani Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı, 20.45'te TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Nottingham Forest ise 14 puanla 13. oldu.Bu turu geçen takım, bir sonraki ayakta Danimarka'nın Midtjylland ya da İspanya'nın Real Betis ekibiyle eşleşecek.Fenerbahçe'de 2 eksikFenerbahçe'de Nottingham Forest maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor.Ayak bileğinden ameliyat olan Edson Alvarez yarın takımdaki yerini alamayacak. Sakatlığını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Archie Brown ise riske edilmeyecek. Teknik direktör Demonico Tedesco, Brown'ı maç kadrosuna alabilir ancak oynatmayı planlamıyor.2 oyuncu kart sınırındaFenerbahçe'de Nottingham Forest mücadelesi öncesinde 2 oyuncu sarı kart sınırında.İkişer sarı kartı bulunan Nelson Semedo ve Oğuz Aydın, yarınki maçta kart görmeleri halinde 26 Şubat'ta İngiltere'de oynanacak rövanş müsabakasında forma giyemeyecek.UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçları yarın oynanacakAvrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 play-off turunu geçen takım, bir sonraki ayakta Danimarka'nın Midtjylland ya da İspanya'nın Real Betis ekibiyle eşleşecek.UEFA Avrupa Ligi'nde yarınki son 16 play-off turu ilk maçlarının programı (TSİ) şu şekilde:
Fenerbahçe, yarın UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak. Mücadelede İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'in yardımcılıklarını ise Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, lig aşamasını 19. sırada tamamladı. Chobani Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı, 20.45'te TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Nottingham Forest ise 14 puanla 13. oldu.
Bu turu geçen takım, bir sonraki ayakta Danimarka'nın Midtjylland ya da İspanya'nın Real Betis ekibiyle eşleşecek.
Fenerbahçe'de Nottingham Forest maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor.
Ayak bileğinden ameliyat olan Edson Alvarez yarın takımdaki yerini alamayacak. Sakatlığını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Archie Brown ise riske edilmeyecek. Teknik direktör Demonico Tedesco, Brown'ı maç kadrosuna alabilir ancak oynatmayı planlamıyor.
Fenerbahçe'de Nottingham Forest mücadelesi öncesinde 2 oyuncu sarı kart sınırında.
İkişer sarı kartı bulunan Nelson Semedo ve Oğuz Aydın, yarınki maçta kart görmeleri halinde 26 Şubat'ta İngiltere'de oynanacak rövanş müsabakasında forma giyemeyecek.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçları yarın oynanacak
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 play-off turunu geçen takım, bir sonraki ayakta Danimarka'nın Midtjylland ya da İspanya'nın Real Betis ekibiyle eşleşecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde yarınki son 16 play-off turu ilk maçlarının programı (TSİ) şu şekilde:
20.45 Fenerbahçe-Nottingham Forest (İngiltere)
20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Genk (Belçika)
20.45 PAOK (Yunanistan)- Celta Vigo (İspanya)
20.45 Brann (Norveç)-Bologna (İtalya)
23.00 Celtic (İskoçya)-Stuttgart (Almanya)
23.00 Lille (Fransa)- Kızılyıldız (Sırbistan)
23.00 Panathinaikos (Yunanistan)-Viktoria Plzen (Çekya)
23.00 Ludogorets (Bulgaristan)-Ferencvaros (Macaristan)