https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/kuzey-marmara-otoyolunda-tunelde-tanker-devrildi-1103633336.html
Kuzey Marmara Otoyolu'nda tünelde tanker devrildi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda tünelde tanker devrildi
Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkisinde devrilen tanker nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. 19.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-19T14:21+0300
2026-02-19T14:27+0300
kuzey marmara otoyolu
tanker
kaza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/13/1103633423_0:0:1358:764_1920x0_80_0_0_b1accfa32ecfe60c71b7aa25aaac2035.jpg
Otoyolun Çatalca 2 Tüneli içerisinde seyir halindeki tanker henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.3 şerit kapatıldıKaza nedeniyle dört şeritli yolun üç şeridi trafiğe kapatılırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/istanbulda-firtina-araclar-zarar-gordu-motosikletler-devrildi-1103522452.html
14:21 19.02.2026 (güncellendi: 14:27 19.02.2026)
Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkisinde devrilen tanker nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Otoyolun Çatalca 2 Tüneli içerisinde seyir halindeki tanker henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 şerit kapatıldı

Kaza nedeniyle dört şeritli yolun üç şeridi trafiğe kapatılırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
