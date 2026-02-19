https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/kuzey-marmara-otoyolunda-tunelde-tanker-devrildi-1103633336.html
Kuzey Marmara Otoyolu'nda tünelde tanker devrildi
14:21 19.02.2026 (güncellendi: 14:27 19.02.2026)
Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkisinde devrilen tanker nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Otoyolun Çatalca 2 Tüneli içerisinde seyir halindeki tanker henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle dört şeritli yolun üç şeridi trafiğe kapatılırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.