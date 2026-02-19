https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/kuzey-marmara-otoyolunda-tunelde-tanker-devrildi-1103633336.html

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tünelde tanker devrildi

19.02.2026

Otoyolun Çatalca 2 Tüneli içerisinde seyir halindeki tanker henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.3 şerit kapatıldıKaza nedeniyle dört şeritli yolun üç şeridi trafiğe kapatılırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

