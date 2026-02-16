https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/istanbulda-firtina-araclar-zarar-gordu-motosikletler-devrildi-1103522452.html

İstanbul'da fırtına: Araçlar zarar gördü, motosikletler devrildi

İstanbul'da fırtına: Araçlar zarar gördü, motosikletler devrildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da hem Avrupa Yakası'nda hem de Anadolu Yakası'ında fırtına etkisini sürdürüyor. İstanbul Valiliği akşam saatlerinden sonra fırtınanın etkisini... 16.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-16T01:40+0300

2026-02-16T01:40+0300

2026-02-16T01:40+0300

türki̇ye

kartal

anadolu yakası

avrupa yakası

i̇stanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/10/1103522549_0:0:2939:1654_1920x0_80_0_0_f989915fcf32bfb9e69ff471fbbe72a5.jpg

İstanbul'da Avrupa Yakası'nda Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta fırtına aralıklarla etkili olurken Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle çatıdan düşen parçalar 5 araca zarar verdi.Barış Mahallesi'nde ise bir binanın dış cephesi düştü.Esenyurt'ta fırtına nedeniyle kuryelerin yaşadığı zorlu anlar, motosikletin devrilmesi ve esnafın tezgahını toplaması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Gazi Caddesi'nde ise bir binanın çatısı, park halindeki 3 aracın üzerine düştü. Olayda araçlar hasar görürken, yol ulaşıma kapandı.Anadolu Yakası'nın kuzey kesimlerinde şiddetli lodos etkili oluyor.Beykoz, Üsküdar, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Kartal'da fırtına etkisini sürdürüyor.İstanbul Valiliği uyarmıştıİstanbul Valiliği, akşam saatlerinden sonra İstanbul'da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiği ve 50-70 yer yer 80 kilometre/saat hıza ulaşabileceğini duyurmuştu.Fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

türki̇ye

anadolu yakası

avrupa yakası

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kartal, anadolu yakası, avrupa yakası, i̇stanbul