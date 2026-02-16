Türkiye
İstanbul'da fırtına: Araçlar zarar gördü, motosikletler devrildi
İstanbul'da fırtına: Araçlar zarar gördü, motosikletler devrildi
İstanbul'da hem Avrupa Yakası'nda hem de Anadolu Yakası'ında fırtına etkisini sürdürüyor. İstanbul Valiliği akşam saatlerinden sonra fırtınanın etkisini...
türki̇ye
kartal
anadolu yakası
avrupa yakası
i̇stanbul
İstanbul'da Avrupa Yakası'nda Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta fırtına aralıklarla etkili olurken Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle çatıdan düşen parçalar 5 araca zarar verdi.Barış Mahallesi'nde ise bir binanın dış cephesi düştü.Esenyurt'ta fırtına nedeniyle kuryelerin yaşadığı zorlu anlar, motosikletin devrilmesi ve esnafın tezgahını toplaması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Gazi Caddesi'nde ise bir binanın çatısı, park halindeki 3 aracın üzerine düştü. Olayda araçlar hasar görürken, yol ulaşıma kapandı.Anadolu Yakası'nın kuzey kesimlerinde şiddetli lodos etkili oluyor.Beykoz, Üsküdar, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Kartal'da fırtına etkisini sürdürüyor.İstanbul Valiliği uyarmıştıİstanbul Valiliği, akşam saatlerinden sonra İstanbul'da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiği ve 50-70 yer yer 80 kilometre/saat hıza ulaşabileceğini duyurmuştu.Fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
kartal, anadolu yakası, avrupa yakası, i̇stanbul
kartal, anadolu yakası, avrupa yakası, i̇stanbul

İstanbul'da fırtına: Araçlar zarar gördü, motosikletler devrildi

01:40 16.02.2026
İstanbul'da fırtına
İstanbul'da fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2026
© AA / Erol Değirmenci
İstanbul'da hem Avrupa Yakası'nda hem de Anadolu Yakası'ında fırtına etkisini sürdürüyor. İstanbul Valiliği akşam saatlerinden sonra fırtınanın etkisini artıracağını duyurmuştu.
İstanbul'da Avrupa Yakası'nda Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta fırtına aralıklarla etkili olurken Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle çatıdan düşen parçalar 5 araca zarar verdi.
Barış Mahallesi'nde ise bir binanın dış cephesi düştü.
Esenyurt'ta fırtına nedeniyle kuryelerin yaşadığı zorlu anlar, motosikletin devrilmesi ve esnafın tezgahını toplaması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Gazi Caddesi'nde ise bir binanın çatısı, park halindeki 3 aracın üzerine düştü. Olayda araçlar hasar görürken, yol ulaşıma kapandı.
Anadolu Yakası'nın kuzey kesimlerinde şiddetli lodos etkili oluyor.
Beykoz, Üsküdar, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Kartal'da fırtına etkisini sürdürüyor.

İstanbul Valiliği uyarmıştı

İstanbul Valiliği, akşam saatlerinden sonra İstanbul'da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiği ve 50-70 yer yer 80 kilometre/saat hıza ulaşabileceğini duyurmuştu.
Fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
