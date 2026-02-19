https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/kronik-kabizligin-nedeni-cozuldu-mu-bilim-insanlari-iki-bakteriye-isaret-etti-1103639900.html

Kronik kabızlığın nedeni çözüldü mü? Bilim insanları iki bakteriye işaret etti

19.02.2026

Japonya’daki Nagoya Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, kronik kabızlıkla ilişkili iki bağırsak bakterisinin birlikte hareket ettiği belirtildi. Gut Microbes dergisinde yayınlanan araştırmada, Akkermansia muciniphila ve Bacteroides thetaiotaomicron adlı bakterilerin kalın bağırsağı kaplayan koruyucu mukus tabakasını parçaladığı ifade edildi. Bu kaygan tabakanın, dışkının yumuşak kalmasını ve kolay ilerlemesini sağladığı vurgulandı.Mukus tabakasının aşırı şekilde zarar görmesi durumunda dışkının kuruduğu ve sertleştiği, bunun da kabızlığa yol açtığı bildirildi. Bu nedenle yalnızca bağırsak hareketini hızlandıran ilaçların her zaman etkili olmayabileceği kaydedildi.Mukus tabakası ve gizli mekanizmaKabızlığın genellikle bağırsakların yavaş çalışmasına bağlandığı ancak bunun tüm vakaları açıklamadığı belirtildi. Özellikle nedeni net olarak belirlenemeyen kronik vakalarda farklı bir mekanizmanın devrede olabileceği aktarıldı.Araştırmacıların, bu iki bakterinin mukusu adım adım parçaladığı bir süreç tespit ettiği ifade edildi. Önce bir bakterinin mukusun koruyucu yapısını zayıflattığı, ardından diğerinin bu yapıyı sindirdiği belirtildi.Mukus azalınca dışkının nemini kaybettiği ve sertleştiği, bunun da kronik kabızlığa neden olduğu aktarıldı.Parkinson hastalığıyla bağlantıÇalışmada dikkat çeken bir diğer bulgunun Parkinson hastalarıyla ilgili olduğu bildirildi. Parkinson hastalarında bu mukus parçalayan bakterilerin daha yüksek seviyede bulunduğu aktarıldı.Kabızlığın, Parkinson belirtilerinden yıllar önce ortaya çıkabildiği ve genellikle sinir hasarına bağlandığı hatırlatıldı. Ancak yeni sonuçların, bağırsak bakterilerinin de erken dönemde önemli rol oynayabileceğini gösterdiği ifade edildi.Araştırmanın başyazarı Tomonari Hamaguchi’nin, bakterilerden birinin mukusu parçalamasını sağlayan enzimin etkisiz hale getirildiği deneyde farelerde kabızlık gelişmediğini söylediği aktarıldı. Bu bulgunun, söz konusu enzimi hedef alan yeni tedavilerin geliştirilebileceğine işaret ettiği kaydedildi.Uzmanların, gelecekte kabızlık tedavisinde yalnızca bağırsak hareketine değil, bağırsaktaki koruyucu mukus tabakasını korumaya da odaklanılabileceğini belirttiği aktarıldı.

