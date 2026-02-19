https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/miyop-artisinin-gizli-nedeni-los-isikta-yakin-odaklanma-1103638622.html
Miyop artışının gizli nedeni: Loş ışıkta yakın odaklanma
Miyop vakaları dünya genelinde hızla artarken, yeni bir araştırmada suçun yalnızca ekranlarda olmayabileceği aktarıldı. Uzmanlara göre asıl risk, loş ışıkta uzun süre yakına odaklanmak ve retinaya ulaşan ışığın azalması olabilir.
Miyop yani uzağı net görememe sorunu son yıllarda adeta patlama yaşadı. Uzun süredir artışın temel nedeni olarak ekran kullanımı gösteriliyordu. Ancak ABD’de yapılan yeni bir çalışmada, meselenin daha karmaşık olabileceği belirtildi.
SUNY Optometri Koleji araştırmacılarının yürüttüğü ve Cell Reports dergisinde yayımlanması planlanan çalışmada, miyop gelişiminde belirleyici faktörün yalnızca ekran değil, “loş ışıkta uzun süre yakına odaklanma” olabileceği ifade edildi.
Araştırmanın kıdemli yazarı Jose-Manuel Alonso’nun, “Miyop dünya genelinde neredeyse salgın düzeyine ulaştı ancak nedenini hala tam olarak bilmiyoruz” dediği aktarıldı. Bulguların, retinaya ulaşan ışık miktarının kritik rol oynayabileceğini gösterdiği belirtildi.
Dünya genelinde miyop artışı
Miyop, uzaktaki nesnelerin bulanık görülmesine yol açıyor. Günümüzde ABD ve Avrupa’daki genç yetişkinlerin yaklaşık yarısının, Doğu Asya’nın bazı bölgelerinde ise gençlerin neredeyse yüzde 90’ının miyop olduğu aktarıldı.
Genetik faktörlerin etkili olduğu bilinse de, birkaç kuşak içinde yaşanan hızlı artışın çevresel nedenlere işaret ettiği vurgulandı.
Araştırmacıların, farklı yöntemlerle miyopun hem tetiklendiğini hem de yavaşlatıldığını ancak tüm bu yöntemlerin ortak bir biyolojik mekanizma ile bağlantılı olabileceğini öne sürdüğü kaydedildi.
Loş ışık ve yakına odaklanma etkisi
Çalışmada öne çıkan teoriye göre, parlak dış ortamda göz bebeği ışığın etkisiyle küçülüyor ancak retinaya yine de yeterli ışık ulaşıyor.
Buna karşılık, loş iç mekanda telefon, tablet ya da kitap gibi yakın nesnelere odaklanıldığında göz bebeğinin netlik sağlamak için daraldığı, bunun da retinaya ulaşan ışık miktarını azaltabileceği belirtildi.
Araştırmayı yürüten ekipten Urusha Maharjan’ın, loş ışıkta yakına uzun süre odaklanmanın retinayı yeterince uyaramayabileceğini ve bunun da göz gelişimini etkileyebileceğini söylediği aktarıldı.
Önleme ve tedavi açısından anlamı ne?
Araştırmada, parlak ışığa maruz kalmanın ve uzağa bakmanın miyop riskini azaltabileceği öngörüldü. Çok odaklı lensler, bazı göz damlaları ve açık havada geçirilen sürenin artmasının bu mekanizmayla bağlantılı olabileceği ifade edildi.
Alonso’nun, “Bu kesin bir cevap değil ancak görme alışkanlıkları, ışık ve gözün odaklanma biçimi arasındaki ilişkiye yeni bir bakış açısı getiriyor.” dediği aktarıldı.