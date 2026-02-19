https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/fenerbahce---nottingham-forest-macinin-ilk-11leri-aciklandi-1103643892.html
Fenerbahçe - Nottingham Forest maçının ilk 11’leri açıklandı
Fenerbahçe - Nottingham Forest maçının ilk 11’leri açıklandı
UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ve Nottingham Forest arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesi ilk 11’ler belli oldu. 19.02.2026, Sputnik Türkiye
Fenerbahçe - Nottingham Forest maçının ilk 11'leri açıklandı.Chobani Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak mücadelede sarı-lacivertliler sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Guendouzi, Kante, Talisca, Asensio, Kerem ve Cherif ilk 11’iyle çıkacak.Konuk ekip Nottingham Forest ise Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Anderson, Sangare, Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi ve Jesus kadrosuyla sahada olacak.Karşılaşma, iki ekip açısından da tur yolunda büyük önem taşıyor.
