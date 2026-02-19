Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/fenerbahce---nottingham-forest-macinin-ilk-11leri-aciklandi-1103643892.html
Fenerbahçe - Nottingham Forest maçının ilk 11’leri açıklandı
Fenerbahçe - Nottingham Forest maçının ilk 11’leri açıklandı
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ve Nottingham Forest arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesi ilk 11’ler belli oldu. 19.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-19T19:56+0300
2026-02-19T19:56+0300
spor
uefa
nottingham forest
maç
maç yayını
tarihi maç
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/05/1087692642_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_751af41b39276216e0d6ab7a01e2da16.jpg
Fenerbahçe - Nottingham Forest maçının ilk 11'leri açıklandı.Chobani Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak mücadelede sarı-lacivertliler sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Guendouzi, Kante, Talisca, Asensio, Kerem ve Cherif ilk 11’iyle çıkacak.Konuk ekip Nottingham Forest ise Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Anderson, Sangare, Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi ve Jesus kadrosuyla sahada olacak.Karşılaşma, iki ekip açısından da tur yolunda büyük önem taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/nottingham-forest-fenerbahce-maci-oncesi-taraftarlarini-uyardi-geleneklere-saygi-gosterin-1103641997.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/05/1087692642_121:0:769:486_1920x0_80_0_0_242be086adb38e18bfe14255127ffde0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
uefa, nottingham forest, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
uefa, nottingham forest, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu

Fenerbahçe - Nottingham Forest maçının ilk 11’leri açıklandı

19:56 19.02.2026
© AAuefa avrupa ligi
uefa avrupa ligi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2026
© AA
Abone ol
UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ve Nottingham Forest arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesi ilk 11’ler belli oldu.
Fenerbahçe - Nottingham Forest maçının ilk 11'leri açıklandı.
Chobani Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak mücadelede sarı-lacivertliler sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Guendouzi, Kante, Talisca, Asensio, Kerem ve Cherif ilk 11’iyle çıkacak.
Konuk ekip Nottingham Forest ise Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Anderson, Sangare, Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi ve Jesus kadrosuyla sahada olacak.
Karşılaşma, iki ekip açısından da tur yolunda büyük önem taşıyor.
Sultanahmet - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2026
SPOR
Nottingham Forest, Fenerbahçe maçı öncesi taraftarlarını uyardı: 'Geleneklere saygı gösterin'
18:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала