UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ve Nottingham Forest arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesi ilk 11’ler belli oldu. 19.02.2026, Sputnik Türkiye

Fenerbahçe - Nottingham Forest maçının ilk 11'leri açıklandı.Chobani Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak mücadelede sarı-lacivertliler sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Guendouzi, Kante, Talisca, Asensio, Kerem ve Cherif ilk 11’iyle çıkacak.Konuk ekip Nottingham Forest ise Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Anderson, Sangare, Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi ve Jesus kadrosuyla sahada olacak.Karşılaşma, iki ekip açısından da tur yolunda büyük önem taşıyor.

