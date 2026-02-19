https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/davasi-geciken-alo-adalet-hattini-arayacak-yapay-zekadan-da-destek-alarak-hattin-verimli-1103637371.html

Davası geciken 'Alo Adalet' hattını arayacak: 'Yapay zekadan da destek alarak hattın verimli çalışmasını sağlayacağız'

Davası geciken 'Alo Adalet' hattını arayacak: 'Yapay zekadan da destek alarak hattın verimli çalışmasını sağlayacağız'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis, uyuşturucu, FETÖ ile mücadele ve ALO Adalet hattı hakkında değerlendirmeler yaptı. Yeni Şafak gazetesine konuşan Gürlek geçen günlerde "Alo Adalet" hattı kuracaklarını ve davası geciken vatandaşların bu hattı arayarak mağduriyetlerini gidereceklerini açıklamıştı."Alo Adalet" hattı kurulacakGürlek, vatandaşın yargı kurumlarına erişimi kolaylaştırmak ve yaşadığı sorunlara hızlı çözüm bulabilmesi amacıyla "Alo Adalet" hattının kurulacağını vurgulayıp çalışmanın yapay destekli tasarlanacağını dile getirdi.Pilot bölgenin İstanbul olacağını sözlerine ekleyen Gürlek, "Vatandaş ya adliyeye ya da alo adalet hattını arayacak. Nerede ne eksiklik var ise bununla ilgili yapay zekadan da destek alarak bu hattın verimli çalışmasını sağlayacağız. Vatandaşlarımız Alo Adalet hattına ulaşacak. Bu telefonla da olabilir, maille de olabilir, aynı şekilde CİMER üzerinden de olabilir." dedi.Sosyal medyada kimlik doğrulamaGürlek, kimlik doğrulamanın esaslığına dikkat çekip "Sosyal medyada bir şahıs yorum yapacaksa bir yazı yayınlayacaksa kesinlikle kimliği belli olacak. Kimliği doğrulanmadan sahte hesapla ya da yurt dışından bir fake hesapla bunu yapmayacak." diye konuştu.Gürlek, şüphelinin kimliği belli olduğu için de cezai sorumluluğu olacağını da sözlerine ekledi.'Yasa dışı bahis sistemini çözdük'Gürlek "Yasa dışı bahis sitemini çözdük. Bu bahis şirketleri sürekli olarak dolandırıcılıkta olduğu gibi yöntem değiştiriyorlar ancak bu konuda kararlıyız.” dedi.Çocuk yaştaki suçlularla ilgili 12. Yargı Paketi'ne bir ekleme yapacaklarını açıklayan Bakan Gürlek, "Sokak çetelerine göz açtırmayacağız. Suça sürüklenen çocuk tanımını da değiştirmek istiyoruz." dedi.Avrupa’da suça sürüklenen çocuk tanımında bulunan kişilerin yaşlarının 10 olduğundan bahseden Gürlek, "Bu konularda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diye konuştu.

