Adalet Bakanı Gürlek yargı teşkilatına seslendi: 'İş yükünün farkındayım'
Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet teşkilatında yapısal sorunların çözümü için çalışmalar başlattıklarını, iş yükü analizlerinin yeniden yapılacağını, norm kadro sisteminin güncelleneceğini bildirdi.
Bakan Gürlek, NSosyal hesabından, Adalet Bakanlığı makamında çekilen yargı teşkilatına hitap ettiği konuşmayı paylaştı.Hakimler, savcılar ve adalet personelinin yargı teşkilatının omurgası olduğunu belirten Gürlek, "Güçlü bir adalet sistemi ancak aynı ideale inanan, birbirine güvenen ve sorumluluğu birlikte taşıyan güçlü bir teşkilatla mümkündür. Sizler bu teşkilatın omurgasısınız. Bu kurumun yükünü omuzlayan ve itibarını ayakta tutan sizlersiniz." dedi.'Fedakarlığınızı görüyorum'Adliye koridorlarının sesini, kalemin bitmeyen mesailerini ve dosyaların yalnızca sayılardan ibaret olmadığını iyi bildiğini, 20 yıl hakim ve savcı olarak görev yaptığını belirten Gürlek, şunları söyledi:'İstişare edeceğiz, sahaya kulak vereceğiz'Adalet Bakanı Gürlek, "Yönetim anlayışımız açık ve nettir; istişare edeceğiz, sahaya kulak vereceğiz, verilere dayalı karar alacağız." ifadelerini kullandı.Adaletin yalnızca kanunu doğru uygulamak olmadığını belirten Gürlek, kurum içinde hakkaniyeti güçlendirmenin de önemli olduğunu vurguladı. Şeffaflığın artırılacağını, liyakatin esas alınacağını ve kurumsal aidiyetin güçlendirileceğini vurgulayan Gürlek, "Bu teşkilat benim yuvamdır. Bu büyük adalet ailesinin her ferdi benim yol arkadaşımdır. Birlikte başaracağız, birlikte güçleneceğiz." diye konuştu.Avukatlara seslendi: Adaletin vazgeçilmez parçasısınızAdalet hizmetlerinin ayrılmaz unsurlarından birinin de avukatlar olduğuna işaret eden Gürlek, "Kıymetli avukatlarımız, sizler yargının üç sacayağından birisiniz. Adaletin vazgeçilmez parçasısınız. Mahkeme salonlarında üstlendiğiniz sorumluluk, gösterdiğiniz mesleki kararlılık ve emeğiniz; adaletin tam anlamıyla tecelli etmesinin temel şartıdır." değerlendirmesinde bulundu.Savunma makamının güçlü olması halinde adaletin gerçek anlamda hayat bulacağına dikkati çeken Gürlek, "Avukatlarımızın mesleki güven içinde, saygınlıkla ve etkin biçimde sürdürebilmeleri için gerekli ortamı güçlendirmeye devam edeceğiz. Barolarımızla daha yakın ve düzenli istişare mekanizmaları kuracağız. Fiziki şartlardan, dijital erişime kadar her alanda işbirliğini artıracağız." dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet teşkilatında yapısal sorunların çözümü için çalışmalar başlattıklarını, iş yükü analizlerinin yeniden yapılacağını, norm kadro sisteminin güncelleneceğini bildirdi.
Bakan Gürlek, NSosyal hesabından, Adalet Bakanlığı makamında çekilen yargı teşkilatına hitap ettiği konuşmayı paylaştı.
Hakimler, savcılar ve adalet personelinin yargı teşkilatının omurgası olduğunu belirten Gürlek, "Güçlü bir adalet sistemi ancak aynı ideale inanan, birbirine güvenen ve sorumluluğu birlikte taşıyan güçlü bir teşkilatla mümkündür. Sizler bu teşkilatın omurgasısınız. Bu kurumun yükünü omuzlayan ve itibarını ayakta tutan sizlersiniz." dedi.
'Fedakarlığınızı görüyorum'
Adliye koridorlarının sesini, kalemin bitmeyen mesailerini ve dosyaların yalnızca sayılardan ibaret olmadığını iyi bildiğini, 20 yıl hakim ve savcı olarak görev yaptığını belirten Gürlek, şunları söyledi:
"Adalet teşkilatımızın meselelerini biliyorum. İş yükünün farkındayım. Fedakarlığınızı görüyorum. Göreve başladığımız andan itibaren yapısal sorunların çözümü için çalışmalar başlattık. İş yükü analizleri yeniden yapılacak. Norm kadro sistemi güncellenecek. Performans ölçütleri daha adil ve objektif bir zemine oturtulacak. Hakim ve savcılarımızın mesleki gelişimlerini güçlendiren, uzmanlaşma ve eğitim modellerini hayata geçireceğiz. Adalet personelimizin özlük haklarını iyileştirmek için somut adımlar atacağız. Çünkü güçlü bir adalet ancak huzurlu ve motive, güvende hisseden bir teşkilatla mümkündür."
'İstişare edeceğiz, sahaya kulak vereceğiz'
Adalet Bakanı Gürlek, "Yönetim anlayışımız açık ve nettir; istişare edeceğiz, sahaya kulak vereceğiz, verilere dayalı karar alacağız." ifadelerini kullandı.
Adaletin yalnızca kanunu doğru uygulamak olmadığını belirten Gürlek, kurum içinde hakkaniyeti güçlendirmenin de önemli olduğunu vurguladı. Şeffaflığın artırılacağını, liyakatin esas alınacağını ve kurumsal aidiyetin güçlendirileceğini vurgulayan Gürlek, "Bu teşkilat benim yuvamdır. Bu büyük adalet ailesinin her ferdi benim yol arkadaşımdır. Birlikte başaracağız, birlikte güçleneceğiz." diye konuştu.
Avukatlara seslendi: Adaletin vazgeçilmez parçasısınız
Adalet hizmetlerinin ayrılmaz unsurlarından birinin de avukatlar olduğuna işaret eden Gürlek, "Kıymetli avukatlarımız, sizler yargının üç sacayağından birisiniz. Adaletin vazgeçilmez parçasısınız. Mahkeme salonlarında üstlendiğiniz sorumluluk, gösterdiğiniz mesleki kararlılık ve emeğiniz; adaletin tam anlamıyla tecelli etmesinin temel şartıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Savunma makamının güçlü olması halinde adaletin gerçek anlamda hayat bulacağına dikkati çeken Gürlek, "Avukatlarımızın mesleki güven içinde, saygınlıkla ve etkin biçimde sürdürebilmeleri için gerekli ortamı güçlendirmeye devam edeceğiz. Barolarımızla daha yakın ve düzenli istişare mekanizmaları kuracağız. Fiziki şartlardan, dijital erişime kadar her alanda işbirliğini artıracağız." dedi.