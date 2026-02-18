Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Witkoff'tan Ukrayna müzakerelerine ilişkin açıklama: Taraflar çalışmaları sürdürme konusunda anlaştılar
İsviçre’nin Cenevre kentinde, Rusya-ABD-Ukrayna heyetleri arasında yapılan müzakerelerin ilk gününe ilişkin açıklamada bulunan Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff, görüşmelerde büyük ilerleme kaydedildiğini savundu.Witkoff, sosyal medya platformu X paylaşımında, ABD’nin Ukrayna ve Rusya’yla üçlü görüşmelerde arabuluculuk yaptığını anımsatarak, “(Mevcut ABD yönetiminin) başarısı, çatışmanın taraflarını bir araya getirmede, bu da büyük ilerlemeye yol açtı” yorumunda bulundu.ABD’li diplomat, “Her iki taraf (ilk günün) sonuçlarını liderlerine bildirmeyi ve bir anlaşmaya varmak için çalışmaya devam etmeyi kabul etti” diye bildirdi.Daha önce Ukrayna müzakerelerinin ilk günün “gerilim içinde geçtiği” iddia edilmişti. Müzakerelerin ‘tıkanma’ noktasına geldiği öne sürülmüştü.
Witkoff'tan Ukrayna müzakerelerine ilişkin açıklama: Taraflar çalışmaları sürdürme konusunda anlaştılar

07:43 18.02.2026 (güncellendi: 07:53 18.02.2026)
ABD Özel Temsilcisi Witkoff, Cenevre’deki Ukrayna müzakerelerine katılan tarafların ülke liderlerine bilgi vererek çalışmaları sürdürme konusunda anlaştıklarını belirtti.
İsviçre’nin Cenevre kentinde, Rusya-ABD-Ukrayna heyetleri arasında yapılan müzakerelerin ilk gününe ilişkin açıklamada bulunan Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff, görüşmelerde büyük ilerleme kaydedildiğini savundu.
Witkoff, sosyal medya platformu X paylaşımında, ABD’nin Ukrayna ve Rusya’yla üçlü görüşmelerde arabuluculuk yaptığını anımsatarak, “(Mevcut ABD yönetiminin) başarısı, çatışmanın taraflarını bir araya getirmede, bu da büyük ilerlemeye yol açtı” yorumunda bulundu.
ABD’li diplomat, “Her iki taraf (ilk günün) sonuçlarını liderlerine bildirmeyi ve bir anlaşmaya varmak için çalışmaya devam etmeyi kabul etti” diye bildirdi.
Daha önce Ukrayna müzakerelerinin ilk günün “gerilim içinde geçtiği” iddia edilmişti. Müzakerelerin ‘tıkanma’ noktasına geldiği öne sürülmüştü.
