https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/witkofftan-ukrayna-muzakerelerine-iliskin-aciklama-taraflar-calismalari-surdurme-konusunda-1103587555.html

Witkoff'tan Ukrayna müzakerelerine ilişkin açıklama: Taraflar çalışmaları sürdürme konusunda anlaştılar

Sputnik Türkiye

18.02.2026

2026-02-18T07:43+0300

2026-02-18T07:43+0300

2026-02-18T07:53+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

steve witkoff

rusya

ukrayna

cenevre

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098857689_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_728a04c3b92f625a0ce90f801dd9717f.jpg

İsviçre’nin Cenevre kentinde, Rusya-ABD-Ukrayna heyetleri arasında yapılan müzakerelerin ilk gününe ilişkin açıklamada bulunan Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff, görüşmelerde büyük ilerleme kaydedildiğini savundu.Witkoff, sosyal medya platformu X paylaşımında, ABD’nin Ukrayna ve Rusya’yla üçlü görüşmelerde arabuluculuk yaptığını anımsatarak, “(Mevcut ABD yönetiminin) başarısı, çatışmanın taraflarını bir araya getirmede, bu da büyük ilerlemeye yol açtı” yorumunda bulundu.ABD’li diplomat, “Her iki taraf (ilk günün) sonuçlarını liderlerine bildirmeyi ve bir anlaşmaya varmak için çalışmaya devam etmeyi kabul etti” diye bildirdi.Daha önce Ukrayna müzakerelerinin ilk günün “gerilim içinde geçtiği” iddia edilmişti. Müzakerelerin ‘tıkanma’ noktasına geldiği öne sürülmüştü.

2026

