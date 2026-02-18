https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/witkofftan-ukrayna-muzakerelerine-iliskin-aciklama-taraflar-calismalari-surdurme-konusunda-1103587555.html
Witkoff'tan Ukrayna müzakerelerine ilişkin açıklama: Taraflar çalışmaları sürdürme konusunda anlaştılar
Sputnik Türkiye
2026-02-18T07:43+0300
2026-02-18T07:43+0300
2026-02-18T07:53+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
steve witkoff
rusya
ukrayna
cenevre
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098857689_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_728a04c3b92f625a0ce90f801dd9717f.jpg
İsviçre’nin Cenevre kentinde, Rusya-ABD-Ukrayna heyetleri arasında yapılan müzakerelerin ilk gününe ilişkin açıklamada bulunan Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff, görüşmelerde büyük ilerleme kaydedildiğini savundu.Witkoff, sosyal medya platformu X paylaşımında, ABD’nin Ukrayna ve Rusya’yla üçlü görüşmelerde arabuluculuk yaptığını anımsatarak, “(Mevcut ABD yönetiminin) başarısı, çatışmanın taraflarını bir araya getirmede, bu da büyük ilerlemeye yol açtı” yorumunda bulundu.ABD’li diplomat, “Her iki taraf (ilk günün) sonuçlarını liderlerine bildirmeyi ve bir anlaşmaya varmak için çalışmaya devam etmeyi kabul etti” diye bildirdi.Daha önce Ukrayna müzakerelerinin ilk günün “gerilim içinde geçtiği” iddia edilmişti. Müzakerelerin ‘tıkanma’ noktasına geldiği öne sürülmüştü.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098857689_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_694ad40a4b2c804824eb23046ef8537b.jpg
07:43 18.02.2026 (güncellendi: 07:53 18.02.2026)
İsviçre’nin Cenevre kentinde, Rusya-ABD-Ukrayna heyetleri arasında yapılan müzakerelerin ilk gününe ilişkin açıklamada bulunan Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff, görüşmelerde büyük ilerleme kaydedildiğini savundu.
Witkoff, sosyal medya platformu X paylaşımında, ABD’nin Ukrayna ve Rusya’yla üçlü görüşmelerde arabuluculuk yaptığını anımsatarak, “(Mevcut ABD yönetiminin) başarısı, çatışmanın taraflarını bir araya getirmede, bu da büyük ilerlemeye yol açtı” yorumunda bulundu.
ABD’li diplomat, “Her iki taraf (ilk günün) sonuçlarını liderlerine bildirmeyi ve bir anlaşmaya varmak için çalışmaya devam etmeyi kabul etti” diye bildirdi.
Daha önce Ukrayna müzakerelerinin ilk günün “gerilim içinde geçtiği
” iddia edilmişti. Müzakerelerin ‘tıkanma’ noktasına geldiği öne sürülmüştü
.