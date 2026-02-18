https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/cenevredeki-ukrayna-gorusmeleri-tikanmis-olabilir-1103584074.html
'Cenevre’deki Ukrayna görüşmeleri tıkanmış olabilir'
Rusya-ABD-Ukrayna heyetleri arasında Cenevre’de yapılan üçlü görüşmelerinin ilk gününde siyasi çalışma grubundaki müzakerelerin ‘tıkanma’ noktasına geldiği öne... 18.02.2026, Sputnik Türkiye
Axios haber sitesi, kaynaklarına dayandırarak İsviçre’nin Cenevre kentinde Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan üçlü müzakerelerin, Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy’in ortaya koyduğu pozisyonlar nedeniyle “tıkanma” noktasına geldiğini öne sürdü.Axios muhabiri Barak Ravid, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Cenevre’de siyasi çalışma grubundaki müzakerelerin tıkandığını iddia etti.Ancak, Ravid bu pozisyonların ne olduğuna ve Amerikan ile Ukrayna taraflarının tepkisine dair detay vermedi.Cenevre’deki görüşmelerde Rus heyetine, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık ediyor. Heyette ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı İgor Kostyukov ve diğer üst düzey yetkililer bulunuyor.ABD tarafını, ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff ile Başkan’ın damadı Jared Kushner temsil ediyor.Daha önce Sputnik’e konuşan müzakere heyetinden bir kaynak, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin görüşmelerin ilk gününün yaklaşık altı saat sürdüğünü, oldukça gergin geçtiğini ve tarafların çarşamba günü temasları sürdürme konusunda anlaştığını aktarmıştı.
Axios haber sitesi, kaynaklarına dayandırarak İsviçre’nin Cenevre kentinde Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan üçlü müzakerelerin, Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy’in ortaya koyduğu pozisyonlar nedeniyle “tıkanma” noktasına geldiğini öne sürdü.
Axios muhabiri Barak Ravid, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Cenevre’de siyasi çalışma grubundaki müzakerelerin tıkandığını iddia etti.
Görüşmeleri yakından takip eden iki kaynak, bugün Cenevre’de siyasi çalışma grubundaki müzakerelerin tıkandığını söyledi. Kaynaklara göre bunun nedeni, Rus baş müzakereci Vladimir Medinskiy’in ortaya koyduğu pozisyonlar.
Ancak, Ravid bu pozisyonların ne olduğuna ve Amerikan ile Ukrayna taraflarının tepkisine dair detay vermedi.
Cenevre’deki görüşmelerde Rus heyetine, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık ediyor. Heyette ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı İgor Kostyukov ve diğer üst düzey yetkililer bulunuyor.
ABD tarafını, ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff ile Başkan’ın damadı Jared Kushner temsil ediyor.
Daha önce Sputnik’e konuşan müzakere heyetinden bir kaynak, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin görüşmelerin ilk gününün yaklaşık altı saat sürdüğünü, oldukça gergin geçtiğini ve tarafların çarşamba günü temasları sürdürme konusunda anlaştığını aktarmıştı.