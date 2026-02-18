https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/cenevredeki-ukrayna-gorusmeleri-tikanmis-olabilir-1103584074.html

'Cenevre’deki Ukrayna görüşmeleri tıkanmış olabilir'

'Cenevre’deki Ukrayna görüşmeleri tıkanmış olabilir'

Sputnik Türkiye

Rusya-ABD-Ukrayna heyetleri arasında Cenevre’de yapılan üçlü görüşmelerinin ilk gününde siyasi çalışma grubundaki müzakerelerin ‘tıkanma’ noktasına geldiği öne... 18.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-18T01:23+0300

2026-02-18T01:23+0300

2026-02-18T01:23+0300

ukrayna kri̇zi̇

axios

rusya

abd

ukrayna

müzakere

vladimir medinskiy

cenevre

barak ravid

mihail galuzin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/11/1103580727_1:0:767:431_1920x0_80_0_0_714780181fc301be83fe27653a7ff176.jpg

Axios haber sitesi, kaynaklarına dayandırarak İsviçre’nin Cenevre kentinde Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan üçlü müzakerelerin, Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy’in ortaya koyduğu pozisyonlar nedeniyle “tıkanma” noktasına geldiğini öne sürdü.Axios muhabiri Barak Ravid, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Cenevre’de siyasi çalışma grubundaki müzakerelerin tıkandığını iddia etti.Ancak, Ravid bu pozisyonların ne olduğuna ve Amerikan ile Ukrayna taraflarının tepkisine dair detay vermedi.Cenevre’deki görüşmelerde Rus heyetine, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık ediyor. Heyette ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı İgor Kostyukov ve diğer üst düzey yetkililer bulunuyor.ABD tarafını, ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff ile Başkan’ın damadı Jared Kushner temsil ediyor.Daha önce Sputnik’e konuşan müzakere heyetinden bir kaynak, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin görüşmelerin ilk gününün yaklaşık altı saat sürdüğünü, oldukça gergin geçtiğini ve tarafların çarşamba günü temasları sürdürme konusunda anlaştığını aktarmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/cenevredeki-ukrayna-gorusmeleri-son-derece-gergin-gecti-1103581339.html

rusya

ukrayna

cenevre

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

axios, rusya, abd, ukrayna, müzakere, vladimir medinskiy, cenevre, barak ravid, mihail galuzin, x, rusya genelkurmay başkanlığı