Meksika, Barış Kurulu'na katılmayacağını duyurdu

Bu durumda, özellikle Ortadoğu’daki barış söz konusu olduğunda, Filistin meselesinde, biz Filistin’i bir devlet olarak tanıyoruz. Bu nedenle her iki devletin, yani İsrail ve Filistin’in katılımı önemlidir. Ancak toplantı bu şekilde planlanmış değil.

Katılmamız için davet edildik, eğer aktif olarak yer almayacaksak gözlemci olarak katılabileceğimiz belirtildi. Biz de Dışişleri Bakanı ile birlikte, Birleşmiş Milletler nezdindeki büyükelçimizin gözlemci olarak gitmesine karar verdik.