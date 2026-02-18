https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/meksika-baris-kuruluna-katilmayacagini-duyurdu-1103584943.html
Meksika, Barış Kurulu'na katılmayacağını duyurdu
Meksika, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu’na katılmayacaklarını ancak süreci gözlemci olarak takip edeceklerini açıkladı. 18.02.2026, Sputnik Türkiye
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na katılmayacaklarını ancak sürece gözlemci olarak takip edeceklerini belirtti.Yaptığı açıklamada Sheinbaum, şöyle konuştu:
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na katılmayacaklarını ancak sürece gözlemci olarak takip edeceklerini belirtti.
Yaptığı açıklamada Sheinbaum, şöyle konuştu:
Bu durumda, özellikle Ortadoğu’daki barış söz konusu olduğunda, Filistin meselesinde, biz Filistin’i bir devlet olarak tanıyoruz. Bu nedenle her iki devletin, yani İsrail ve Filistin’in katılımı önemlidir. Ancak toplantı bu şekilde planlanmış değil.
Katılmamız için davet edildik, eğer aktif olarak yer almayacaksak gözlemci olarak katılabileceğimiz belirtildi. Biz de Dışişleri Bakanı ile birlikte, Birleşmiş Milletler nezdindeki büyükelçimizin gözlemci olarak gitmesine karar verdik.