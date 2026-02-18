Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/meksika-baris-kuruluna-katilmayacagini-duyurdu-1103584943.html
Meksika, Barış Kurulu'na katılmayacağını duyurdu
Meksika, Barış Kurulu'na katılmayacağını duyurdu
Sputnik Türkiye
Meksika, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu’na katılmayacaklarını ancak süreci gözlemci olarak takip edeceklerini açıkladı. 18.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-18T04:50+0300
2026-02-18T04:50+0300
dünya
ortadoğu
filistin
gazze
i̇srail
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
meksika
gazze barış kurulu
barış kurulu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1c/1090912158_0:0:2985:1679_1920x0_80_0_0_ee4c95c4f71e21c1f8d89014eecc849b.jpg
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na katılmayacaklarını ancak sürece gözlemci olarak takip edeceklerini belirtti.Yaptığı açıklamada Sheinbaum, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/lavrov-gazze-baris-kurulu-filistin-israil-catismasinin-nedenlerini-dikkate-almali-1103368612.html
filistin
gazze
i̇srail
meksika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1c/1090912158_0:0:2653:1989_1920x0_80_0_0_75eeb215ad3e744cac50944f47a4b97f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, filistin, gazze, i̇srail, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, meksika, gazze barış kurulu, barış kurulu
ortadoğu, filistin, gazze, i̇srail, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, meksika, gazze barış kurulu, barış kurulu

Meksika, Barış Kurulu'na katılmayacağını duyurdu

04:50 18.02.2026
© AP Photo / Fernando LlanoClaudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Fernando Llano
Abone ol
Meksika, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu’na katılmayacaklarını ancak süreci gözlemci olarak takip edeceklerini açıkladı.
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na katılmayacaklarını ancak sürece gözlemci olarak takip edeceklerini belirtti.
Yaptığı açıklamada Sheinbaum, şöyle konuştu:

Bu durumda, özellikle Ortadoğu’daki barış söz konusu olduğunda, Filistin meselesinde, biz Filistin’i bir devlet olarak tanıyoruz. Bu nedenle her iki devletin, yani İsrail ve Filistin’in katılımı önemlidir. Ancak toplantı bu şekilde planlanmış değil.

Katılmamız için davet edildik, eğer aktif olarak yer almayacaksak gözlemci olarak katılabileceğimiz belirtildi. Biz de Dışişleri Bakanı ile birlikte, Birleşmiş Milletler nezdindeki büyükelçimizin gözlemci olarak gitmesine karar verdik.

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov at the 15th Middle East Conference on the sidelines of the Valdai International Discussion Club - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2026
DÜNYA
Lavrov: Gazze Barış Kurulu, Filistin-İsrail çatışmasının temel nedenlerini dikkate almalı
9 Şubat, 13:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала