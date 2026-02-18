https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/uefa-ulke-puani-guncellendi-turkiye-kacinci-sirada-1103583227.html
UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?
UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?
Sputnik Türkiye
Galatasaray’ın, Juventus’u 5-2 mağlup etmesinin ardından Türkiye’nin ülke puanı güncellendi. Galibiyetle birlikte ülke puanı 49.075’ten 49.475’e yükseldi. 18.02.2026, Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, Juventus’u 5-2 mağlup etti.Galibiyetle birlikte Türkiye’nin puanı 49.075’ten 49.475’e yükseldi. Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sıradaki yerini korudu. Galatasaray'ın bu akşam kazandırdığı +0.400 puanla Türkiye, ilk 10’u garantilemenin eşiğine geldi. Türkiye sezonu ilk 10 içinde tamamlarsa, Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım hakkını koruyacak.Sıralamada Türkiye’yi 47.225 puanla Çekya, 46.312 puanla Yunanistan ve 44.625 puanla Polonya takip ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, Juventus’u 5-2 mağlup etti.
Galibiyetle birlikte Türkiye’nin puanı 49.075’ten 49.475’e yükseldi. Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sıradaki yerini korudu.
Galatasaray'ın bu akşam kazandırdığı +0.400 puanla Türkiye, ilk 10’u garantilemenin eşiğine geldi. Türkiye sezonu ilk 10 içinde tamamlarsa, Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım hakkını koruyacak.
Sıralamada Türkiye’yi 47.225 puanla Çekya, 46.312 puanla Yunanistan ve 44.625 puanla Polonya takip ediyor.