Galatasaray - Juventus maçının ilk 11'leri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda oynanacak Galatasaray-Juventus maçının hakem ve ilk 11’leri açıklandı. 17.02.2026, Sputnik Türkiye
Galatasaray - Juventus karşılaşmasını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.Galatasaray’ın 11’i: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Lang, Osimhen.Juventus’un 11’i: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Thuram, Locatelli, Koopmeiners, Conceiçao, Kenan Yıldız, McKennie.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda oynanacak Galatasaray-Juventus maçının hakem ve ilk 11’leri açıklandı.
Galatasaray - Juventus karşılaşmasını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.
Galatasaray’ın 11’i: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Lang, Osimhen.
Juventus’un 11’i: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Thuram, Locatelli, Koopmeiners, Conceiçao, Kenan Yıldız, McKennie.