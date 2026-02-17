Türkiye
Galatasaray - Juventus maçının ilk 11'leri belli oldu
Galatasaray - Juventus maçının ilk 11'leri belli oldu
© AAGalatasaray - Juventus
© AA
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda oynanacak Galatasaray-Juventus maçının hakem ve ilk 11’leri açıklandı.
Galatasaray - Juventus karşılaşmasını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.
Galatasaray’ın 11’i: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Lang, Osimhen.
Juventus’un 11’i: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Thuram, Locatelli, Koopmeiners, Conceiçao, Kenan Yıldız, McKennie.
