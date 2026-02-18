https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/szijjarto-zelenskiy-rus-petrol-transitini-keserek-macaristanda-enerji-krizi-cikarmaya-calisiyor-1103583453.html

Szijjarto: Zelenskiy, Rus petrol transitini keserek Macaristan’da enerji krizi çıkarmaya çalışıyor

18.02.2026

2026-02-18T00:34+0300

2026-02-18T00:34+0300

2026-02-18T00:34+0300

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Vladimir Zelenskiy’in ‘Drujba’ petrol boru hattı üzerinden Rus petrolü transitini durdurmasının, seçimler öncesinde Macaristan’da yapay bir enerji krizi çıkarma girişimi olduğunu savunarak, buna rağmen ülkenin petrol arz güvenliğinin garanti altında olduğunu söyledi.Szijjarto’nun açıklamalarını aktaran MTI ajansı, bakanın şu ifadelerine yer verdi:Szijjarto, tüm bu gelişmelere karşın Macaristan’a petrol tedarikinin “hala güvence altında” olduğunu ve ülkede “yeterli düzeyde stratejik rezerv” bulunduğunu vurguladı.Bakan, hükümetin seçimlere yönelik her türlü dış müdahale girişimini engelleyeceğini belirterek, bunun “kısmen kamuoyunun görebileceği araçlarla, kısmen de kamuoyunun göremeyeceği yöntemlerle” yapılacağını söyledi.Macar haber portalı Mandiner’e göre, Ukrayna makamları, ocak ayı sonunda meydana geldiğini öne sürdükleri hasarı gerekçe göstererek 'Drujba' hattı üzerinden petrol transitini başlatmıyor. Szijjarto ise Kiev yönetiminin bunu “uydurulmuş siyasi gerekçelerle” yaptığını, ortada teknik bir neden bulunmadığını savunuyor.Öte yandan, pazar günü Macaristan ve Slovakya, AB yaptırımlarında kendilerine tanınan boru hattı muafiyeti çerçevesinde, deniz yoluyla Rusya’dan gelen petrolün kendi topraklarına transit geçişine izin verilmesi için Hırvatistan’a resmi başvuruda bulunmuştu.

