https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/macaristan-ukraynaya-dizel-yakit-tedarikini-durdurdu-1103609587.html
Macaristan, Ukrayna'ya dizel yakıt tedarikini durdurdu
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Budapeşte’nin Ukrayna'ya dizel yakıt tedarikini durdurduğunu belirtti. 18.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-18T17:20+0300
2026-02-18T17:20+0300
2026-02-18T17:20+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100555015_0:88:1240:786_1920x0_80_0_0_5e51ba25eedfe8a13b52fe868a4882bd.jpg
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, basın toplantısında yaptığı açıklamada Budapeşte'nin Kiev'e dizel yakıt ihracatını askıya aldığını duyurdu.Szijjarto, “Ukrayna'ya dizel yakıt tedarikinin askıya alındığını bilginize sunarım. Drujba boru hattı üzerinden petrol tedariki yeniden başlayana kadar tedarik yeniden başlatılmayacak” diye konuştu.Diğer yandan Slovakya da benzer bir karar aldı. Başbakan Robert Fico, Vladimir Zelenskiy'e Ukrayna’ya elektrik tedarikinin tamamen kesilebileceği konusunda uyardı.Macar haber portalı Mandiner’e göre, Ukrayna makamları, ocak ayı sonunda meydana geldiğini öne sürdükleri hasarı gerekçe göstererek 'Drujba' hattı üzerinden petrol transitini başlatmıyor. Szijjarto ise Kiev yönetiminin bunu 'uydurulmuş siyasi gerekçelerle' yaptığını, ortada teknik bir neden bulunmadığını savunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/szijjarto-zelenskiy-rus-petrol-transitini-keserek-macaristanda-enerji-krizi-cikarmaya-calisiyor-1103583453.html
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100555015_38:0:1203:874_1920x0_80_0_0_9dbe1bd0644cbdff789b053572725e4b.jpg
