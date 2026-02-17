https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/cenevredeki-ukrayna-gorusmeleri-son-derece-gergin-gecti-1103581339.html
‘Cenevre’deki Ukrayna görüşmeleri son derece gergin geçti’
Cenevre’de Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne ilişkin yürütülen görüşmelerde yer alan bir kaynak, temasların atmosferini ‘çok gergin’ olarak nitelendirdi. 17.02.2026, Sputnik Türkiye
Cenevre’de Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan Ukrayna konulu müzakerelerin ilk günü tamamlandı. Görüşmelere katılan müzakere grubundan bir kaynak, Sputnik’e yaptığı açıklamada temasların “çok gergin” geçtiğini söyledi. Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerinin farklı formatlarda bir araya geldiğini belirten kaynak, gün boyunca hem ikili hem de üçlü görüşmeler yapıldığını ifade etti.
Bugünkü görüşmeler Cenevre’de hem ikili hem de üçlü nitelikteydi: Rusya-ABD, Rusya-Ukrayna ve Rusya-ABD-Ukrayna formatlarında diyalog yürütüldü.