https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/trump-ukraynanin-bir-an-once-muzakere-masasina-oturmasi-gerekiyor-1103554764.html

Trump: Ukrayna'nın bir an önce müzakere masasına oturması gerekiyor

Trump: Ukrayna'nın bir an önce müzakere masasına oturması gerekiyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, Ukrayna’nın Rusya ile olan anlaşmazlığı çözmek için müzakere masasına oturmasının zamanının geldiğini belirtti. 17.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-17T07:32+0300

2026-02-17T07:32+0300

2026-02-17T07:42+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

ukrayna

rusya

cenevre

donald trump

müzakere

barış görüşmeleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0c/1103466568_0:12:852:491_1920x0_80_0_0_c29a7a11efcd86f91e9b507e75c93d71.jpg

ABD lideri Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Cenevre’de gerçekleşmesi beklenen Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin bir değerlendirmede bulundu.Trump, görüşmeye ilişkin bir soru üzerine, “Ukrayna'nın bir an önce müzakere masasına oturması gerekiyor. Size söyleyeceğim tek şey bu” ifadesini kullandı.Cenevre’deki müzakerelerin önemli olduğunu kaydeden ABD Başkanı, görüşmelerin kolay geçeceği umudunu dile getirdi.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna sorununa ilişkin görüşmelerin 17-18 Şubat tarihlerinde devam edeceğini doğrulamıştı. Cenevre'deki Rus heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky başkanlık edecek. Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in de görüşmeye katılacağı bildirilmişti.Ukrayna barış süreciRusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla güvenlik konuları ile ilgili oluşturulan üçlü çalışma grubunun görüşmeleri, 23-24 Ocak’ta ve 4-5 Şubat’ta olmak üzere iki tur halinde yapılmıştı. Görüşmelerde, ABD’nin sunduğu planın henüz üzerinde anlaşmaya varılmayan maddeleri ele alınmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni tur görüşmelerin en kısa sürede yapılacağını açıklamıştı.Yabancı basında yer alan haberlere göre, ABD’nin barış planı; Donbass bölgesinin tamamının Moskova’nın kontrolüne verilmesi, Donbass ve Kırım’ın Rusya toprağı olarak tanınması, Zaporojye ve Herson bölgelerinin büyük kısmında cephe hattının dondurulması, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin mevcudiyetinin yarıya indirilmesi ve Ukrayna topraklarında, Rusya’nın derinliklerine saldırı kapasitesine sahip silahların bulundurulmasının yasaklanmasını öngörüyor.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Amerikan tarafının, Anchorage’de mutabık kalınan formüle göre “toprak meselesi” çözülmeden uzun vadeli bir siyasi çözümün mümkün olmadığı görüşünü kabul ettiğini aktarmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass’tan çekilmesinin Moskova açısından temel şartlardan biri olduğunu bir kez daha vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/almanyadan-savunma-harcamalari-krizi-elestirisi-macron-ona-gore-hareket-etmeli-1103553124.html

abd

ukrayna

rusya

cenevre

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ukrayna, rusya, cenevre, donald trump, müzakere, barış görüşmeleri