Almanya'dan 'savunma harcamaları' krizi eleştirisi: 'Macron ona göre hareket etmeli'
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Fransa'yı savunma harcamalarını artırmaya çağırdı ve Paris'in çabalarının Avrupa egemenliği hedefine ulaşmak için yetersiz olduğunu söyledi.Kasım 2025'te Bundestag (Alman Federal Meclisi), Almanya'nın 2026 yılı savunma bütçesini Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana en yüksek seviye olan yaklaşık 108 milyar euroya (127.9 milyar dolar) çıkardı. Fonlar öncelikle askeri teçhizat ve mühimmat satın almak için kullanılacak ve bunların önemli bir kısmı kredilerle finanse edilecek.ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa'yı NATO'nun savunma kapasitesine düşük katkısı nedeniyle defalarca eleştirmiş ve tüm üye ülkelerin savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 5'ine çıkarmasını talep etmişti.
Almanya'dan 'savunma harcamaları' krizi eleştirisi: 'Macron ona göre hareket etmeli'
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Fransa'nın savunma harcamalarını eleştirerek Macron'un söylemlerine göre hareket elmesi ve savunma harcamalarını artırması gerektiğini söyledi.
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Fransa'yı savunma harcamalarını artırmaya çağırdı ve Paris'in çabalarının Avrupa egemenliği hedefine ulaşmak için yetersiz olduğunu söyledi.
"Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa egemenliğine yönelik özlemlerimizden defalarca ve haklı olarak bahsetti. Bunu dile getiren herkes kendi ülkesinde buna göre hareket etmelidir. Ne yazık ki, Fransa Cumhuriyeti'nin bu hedefe ulaşmak için gösterdiği çabalar yetersiz kalıyor"
Kasım 2025'te Bundestag (Alman Federal Meclisi), Almanya'nın 2026 yılı savunma bütçesini Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana en yüksek seviye olan yaklaşık 108 milyar euroya (127.9 milyar dolar) çıkardı. Fonlar öncelikle askeri teçhizat ve mühimmat satın almak için kullanılacak ve bunların önemli bir kısmı kredilerle finanse edilecek.
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa'yı NATO'nun savunma kapasitesine düşük katkısı nedeniyle defalarca eleştirmiş ve tüm üye ülkelerin savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 5'ine çıkarmasını talep etmişti.