https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/almanyadan-savunma-harcamalari-krizi-elestirisi-macron-ona-gore-hareket-etmeli-1103553124.html

Almanya'dan 'savunma harcamaları' krizi eleştirisi: 'Macron ona göre hareket etmeli'

Almanya'dan 'savunma harcamaları' krizi eleştirisi: 'Macron ona göre hareket etmeli'

Sputnik Türkiye

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Fransa'nın savunma harcamalarını eleştirerek Macron'un söylemlerine göre hareket elmesi ve savunma harcamalarını... 17.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-17T04:51+0300

2026-02-17T04:51+0300

2026-02-17T04:51+0300

dünya

avrupa

johann wadephul

emmanuel macron

almanya

fransa

paris

alman federal meclisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/14/1102888277_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c9be76d0fa4b309b2c76f3ef67fa13ca.jpg

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Fransa'yı savunma harcamalarını artırmaya çağırdı ve Paris'in çabalarının Avrupa egemenliği hedefine ulaşmak için yetersiz olduğunu söyledi.Kasım 2025'te Bundestag (Alman Federal Meclisi), Almanya'nın 2026 yılı savunma bütçesini Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana en yüksek seviye olan yaklaşık 108 milyar euroya (127.9 milyar dolar) çıkardı. Fonlar öncelikle askeri teçhizat ve mühimmat satın almak için kullanılacak ve bunların önemli bir kısmı kredilerle finanse edilecek.ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa'yı NATO'nun savunma kapasitesine düşük katkısı nedeniyle defalarca eleştirmiş ve tüm üye ülkelerin savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 5'ine çıkarmasını talep etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/trump-iran-ile-gorusmleri-dolayli-olarak-katilacagim-1103552960.html

almanya

fransa

paris

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, johann wadephul, emmanuel macron, almanya, fransa, paris, alman federal meclisi