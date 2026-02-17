Madenlerdeki kamu yatırımları özel şirketlere açılıyor

“Bizi devir konusunda en çok endişelendiren şudur; bugün Türkiye Kömür İşletmeleri’nin iki tane iştiraki vardır. Biri Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi, diğeri de Yeni Anadolu Madencilik Anonim Şirketi. Ancak bu işletmeler kendi imkanlarıyla üretim yapmıyorlar. İştirak kanunu gereği ihalesiz olarak Türkiye Kömür İşletmeleri’nden sahaları alıyorlar ve üçüncü firmalara ihale kanunundan muaf bir şekilde veriyorlar. Bunun şöyle bir handikapı var, hem ihalesiz verip rekabet ortamını yaratmamış oluyorsunuz hem de bazen beşte biri fiyata dahi verilmiş oluyor. Kamuyu üretimden çekmiş oluyorsunuz. Üreten bir kuruluş üretmeyen bir kuruluş haline dönüşüyor. Şu anda kömür ihtiyacımızın yüzde ellisinden fazlasını ithalata dayalı olarak sağlıyoruz. Enerji Bakanı yerli ve milli madencilik diyor ama bakıyorsunuz ülkemiz her geçen gün daha da ithalata dayalı bir politikaya göre hareket ediyor. Özellikle bazı firmaların burada sürekli olarak öne çıkması ve aynı firmalara iş verilmesi gibi durumlar var. Özellikle Ömerler yer altı ocağı gibi son derece kritik bir üretim kalesini de işçilerle beraber terk etmeyeceğiz, mücadele vereceğiz.”