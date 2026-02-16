https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/sampiyonlar-liginde-dev-randevu-galatasaray-juventus-maciyla-avrupada-337-kez-sahne-alacak-1103532059.html

Şampiyonlar Ligi’nde dev randevu: Galatasaray, Juventus maçıyla Avrupa’da 337. kez sahne alacak

Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu: Galatasaray, Juventus maçıyla Avrupa'da 337. kez sahne alacak

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalya temsilcisi Juventus'u ağırlayacak olan Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 337. maçına çıkıyor...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk karşılaşmasında Juventus’u konuk ederek Avrupa kupalarındaki 337. sınavına çıkacak.1956-1957 sezonunda başlayan Avrupa yolculuğunda bugüne kadar 37 farklı ülkeden 113 takımla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 336 maçta önemli bir tecrübe birikimi elde etti.Bu süreçte Galatasaray, Avrupa kupalarında:aldı.Rakip fileleri 460 kez havalandıran İstanbul temsilcisi, kalesinde ise 509 gol gördü.Devler Ligi’nde 18. sezonGalatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezonla birlikte 18. kez mücadele ediyor.Sarı-kırmızılı ekip daha önce:Devler Ligi arenasında boy gösterdi.Bu sezon ilk kez uygulanan 36 takımlı lig formatında doğrudan yer alan Galatasaray, Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda yeniden iddialı bir performans hedefliyor.Şampiyonlar Ligi’nde 166. randevuGalatasaray, Avrupa’nın bir numaralı turnuvasında 166. maçına çıkacak.Toplamda ise:alan sarı-kırmızılılar, bu kulvarda 173 gol atıp 274 gol yedi.Öte yandan Şampiyonlar Ligi elemelerinde 34 maçta 22 galibiyet elde eden Galatasaray, ön eleme performansıyla dikkat çekti.Son 18 Avrupa maçında 12 kez yenilmediGalatasaray, Avrupa kupalarındaki son performansıyla da öne çıkıyor.Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa’daki son 18 maçında 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 12 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.Bu tablo, özellikle iç sahada oynanacak Juventus maçı öncesinde teknik heyet ve taraftarlar için moral kaynağı olarak değerlendiriliyor.Şampiyonlar Ligi’nde son 26 maçta 5 galibiyetBuna karşın Galatasaray’ın Devler Ligi grup/lig aşamasındaki son performansı dikkat çekiyor.Sarı-kırmızılılar, son 26 grup/lig maçı sürecinde yalnızca 5 galibiyet alabildi. Aynı periyotta 6 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşandı.Bu istatistik, Juventus karşılaşmasının hem sportif hem de psikolojik açıdan kritik bir eşik olduğunu ortaya koyuyor.Juventus maçı neden kritik?Galatasaray – Juventus maçı, yalnızca bir play-off karşılaşması değil; sarı-kırmızılıların Avrupa’daki tarihi yolculuğunda yeni bir sayfa anlamı taşıyor.Galatasaray, taraftarı önünde alacağı olası bir galibiyetle hem Avrupa’daki istatistiklerini güçlendirmek hem de Devler Ligi’nde yeni bir ivme yakalamak istiyor.

